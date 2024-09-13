NewJeans会成为第二个「FIFTY FIFTY」吗？韩业界：可能会发生合约纠纷，违约金或超3000亿

9月11日，女团NewJeans通过新创建的YouTube帐号进行了一场突如其来的直播，向HYBE（Big Hit娱乐）和董事长房时爀发出强烈声明。

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NewJeans在直播中要求「在25日之前让闵熙珍回归」，并恢复ADOR之前的管理模式，该直播引发了外界对NewJeans与HYBE之间可能出现法律纠纷的担忧。 歌谣界认为，这一要求实际上是HYBE难以接受的，这使得NewJeans有可能在25日之后提出专属合约效力停止的假处分申请。 业内担心NewJeans可能会走上与FIFTY FIFTY类似的道路，成为又一个涉及合约纠纷的热门话题。



虽然NewJeans可以通过支付违约金的方式来解除合约，恢复「自由身」，但业内人士认为这并非易事。 根据标准专属合约条款，仅违约金的简单计算就可能超过3,000亿（韩币，下同）。NewJeans於2022年7月出道，具体合约条件并未公开。但根据公平交易委员会的标准专属合约条款，违约金的计算方法是以合同终止时为基准，乘以「前两年每月平均销售额」和「合同剩余月份数」。

此外，HYBE在审计过程中还发现了一名ADOR相关人士A某的KakaoTalk聊天记录，推测闵熙珍前代表与NewJeans的合同解除费用可能超过6,000亿。



另一方面，HYBE新任代表理事李在尚於临时股东大会上回应NewJeans成员前通过YouTube直播提出的要求时表示：「我们将根据原则，冷静应对。 」

韩国法律界认为，通常情况下如果合约期未满的艺人希望解约，他们需向公司表达不满，并给予公司一个补救期，而这一期间通常为两周。 因此，若HYBE在两周内未能让闵熙珍回归，NewJeans成员可能会采取进一步行动，展开专属合约解除纠纷。

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