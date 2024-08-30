网评「比预期好看」！《凌晨两点的灰姑娘》申铉彬心疼养小男友文相敏的钱，爆笑剧情一箩筐

浪漫喜剧《凌晨两点的灰姑娘》上周末开播，爆笑及不按牌理出牌的情节频频收到好评「比预期还好看」，对申铉彬难得演出浪漫喜剧角色也感到新鲜。

《凌晨两点的灰姑娘》讲述奉行现实主义的女主角河允瑞（申铉彬 饰），收了财阀男友徐柱元（文相敏饰演）妈妈的钱开始和男友谈分手，剧情一开始就相当新颖，更新颖的还在后头！



女主角发现男友是财阀竟先心疼钱

河允瑞（申铉彬饰演）自己也知道自己很迟钝，当男友徐柱元（文相敏饰演）送名牌包时就该发现徐柱元背景不单纯，当知道真相之后，她不是心寒意冷求分手，反倒质问对方为什么都让自己请客！（咦，不是应该开心投资报酬率超高吗！？）



搞笑版《灰姑娘》

河允瑞最初和徐柱元会看对眼和鞋有关，当时徐柱元见到河允瑞鞋子坏了且脚流血，他二话不说冲去买拖鞋和胶布，只差没能亲手替她穿鞋、贴胶布。河允瑞提分手后，也自称自己是过了午夜十二点的灰姑娘。

两人重新搭上线也和鞋有关，河允瑞再次见到徐柱元一个不小心恍神，从公司大厅的楼梯踉跄往下跌……幸好徐柱元冲上前以神级反应接住她，她才免於大摔特摔，不过全被公司同事看到了。更丢脸的还不是这，是徐柱元大胆在办公室撩她被看光！



男主角哥哥既不坏还很搞笑

徐柱元身为财阀家的小儿子，但他的故事完全不是《财阀家的小儿子》，他有个哥哥徐始元（尹博饰演），而这哥哥既不坏心还很搞笑，最近最大幸福是「在家能解放双腿只穿内裤」。徐柱元妈妈似乎也不坏，虽然拿钱要河允瑞走人，但她看起来只是担心河允瑞爱的是儿子的钱，且信任河允瑞不会信口雌黄。



分手饭变美食征服战

河允瑞在一次大病后提出「吃27次饭慢慢分手」，徐柱元答应了但说「我会让你明白，我有多喜欢你」，吃一吃却变成「美食征服战」。



《凌晨两点的灰姑娘》后续到底还会多爆笑、多出乎意料？《凌晨两点的灰姑娘》逢星期六、日晚上10时15分在「黄Viu」上架，好奇的观众可别错过！



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