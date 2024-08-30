边佑锡惊喜客串申敏儿新剧《因为不想吃亏》，神秘戏份下周公开！因《大力女子姜南顺》与导演结缘

今日有消息称，因《背著善宰跑》迅速走红的边佑锡将客串出演申敏儿和金永大主演的tvN爆笑新剧《因为不想吃亏》，此前在《大力女子姜南顺》与导演金政植有过合作，欣然答应出演。随后tvN方面也证实了这一消息，表示边佑锡的客串戏份将在下周播出！

《因为不想吃亏》讲述因为不甘心收不回礼金而举办假婚礼的女人孙海英，与因为不想伤害别人而答应假扮新郎的男人金志旭之间的「零损益」爱情故事。 本周刚刚开播，第二集收视率上升到全国3.8%，首都圈更达到4.3%，轻松愉快的剧情获得好评。



以「爱情喜剧女王」著称的申敏儿在剧中饰演斤斤计较避免吃亏的职场女性孙海英（韩文谐音「损害零」），人气新星金永大饰演便利店工读生金志旭，对任何人都很温柔友善，唯独对孙海英各种看不惯。





第二集中，孙海英以为成功找到「普通到不会给任何人留下印象」的完美假新郎人选，没想到当金志旭换上礼服出现时，孙海英和同事都被他的帅气光晕晃瞎了眼！看来这场假婚礼从第一枚纽扣就不太顺利啊XD



边佑锡今年凭tvN另一部剧集《背著善宰跑》一炮而红，剧终后积极展开亚洲巡回粉丝见面会、广告代言等忙碌行程。 久违能在小萤幕看到边佑锡，也让粉丝们十分欣喜。



究竟边佑锡会以什么样的角色出现，与剧中角色们发生什么样的互动呢？ 《因为不想吃亏》每逢周一周二更新，好期待下周！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻