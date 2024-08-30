網評「比預期好看」！《凌晨兩點的灰姑娘》申鉉彬心疼養小男友文相敏的錢，爆笑劇情一籮筐

浪漫喜劇《凌晨兩點的灰姑娘》上週末開播，爆笑及不按牌理出牌的情節頻頻收到好評「比預期還好看」，對申鉉彬難得演出浪漫喜劇角色也感到新鮮。

《凌晨兩點的灰姑娘》講述奉行現實主義的女主角河允瑞（申鉉彬 飾），收了財閥男友徐柱元（文相敏飾演）媽媽的錢開始和男友談分手，劇情一開始就相當新穎，更新穎的還在後頭！



女主角發現男友是財閥竟先心疼錢

河允瑞（申鉉彬飾演）自己也知道自己很遲鈍，當男友徐柱元（文相敏飾演）送名牌包時就該發現徐柱元背景不單純，當知道真相之後，她不是心寒意冷求分手，反倒質問對方為什麼都讓自己請客！（咦，不是應該開心投資報酬率超高嗎！？）



搞笑版《灰姑娘》

河允瑞最初和徐柱元會看對眼和鞋有關，當時徐柱元見到河允瑞鞋子壞了且腳流血，他二話不說衝去買拖鞋和膠布，只差沒能親手替她穿鞋、貼膠布。河允瑞提分手後，也自稱自己是過了午夜十二點的灰姑娘。

兩人重新搭上線也和鞋有關，河允瑞再次見到徐柱元一個不小心恍神，從公司大廳的樓梯踉蹌往下跌……幸好徐柱元衝上前以神級反應接住她，她才免於大摔特摔，不過全被公司同事看到了。更丟臉的還不是這，是徐柱元大膽在辦公室撩她被看光！



男主角哥哥既不壞還很搞笑

徐柱元身為財閥家的小兒子，但他的故事完全不是《財閥家的小兒子》，他有個哥哥徐始元（尹博飾演），而這哥哥既不壞心還很搞笑，最近最大幸福是「在家能解放雙腿只穿內褲」。徐柱元媽媽似乎也不壞，雖然拿錢要河允瑞走人，但她看起來只是擔心河允瑞愛的是兒子的錢，且信任河允瑞不會信口雌黃。



分手飯變美食征服戰

河允瑞在一次大病後提出「吃27次飯慢慢分手」，徐柱元答應了但說「我會讓妳明白，我有多喜歡妳」，吃一吃卻變成「美食征服戰」。



《凌晨兩點的灰姑娘》後續到底還會多爆笑、多出乎意料？《凌晨兩點的灰姑娘》逢星期六、日晚上10時15分在「黃Viu」上架，好奇的觀眾可別錯過！



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