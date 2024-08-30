这样的小奶狗甩得掉？《凌晨两点的灰姑娘》申铉彬为钱想甩文相敏，但诱惑难挡！

Viu Original 全新韩剧《凌晨两点的灰姑娘》已开播，情节令人心动又爆笑，不少观众表示「超出预期好看」，渐渐和女主角河允瑞（申铉彬 饰）一样越来越深陷於男主角徐柱元（文相敏 饰）！

《凌晨两点的灰姑娘》开场就是河允瑞和徐柱元妈妈（陈熙琼饰演）达成共识，拿了钱要和徐柱元分手，说河允瑞爱钱大过爱徐柱元吗？有可能，但说河允瑞完全不爱徐柱元吗？又不能那么说，因为河允瑞对徐柱元完全狠不下心，屡屡失败，原因……

大狗狗微笑抵挡不住

河允瑞的计划是慢慢让徐柱元对自己厌烦，但看见对方就狠不下心，徐柱元这年下男，「大狗狗微笑」魅力挡不住啊！



已读乱回不耐烦，他都有办法安抚

河允瑞讨论晚餐时已读乱回、表达不耐烦，徐柱元干脆拉了人就走，河允瑞看到美食就被收买了。河允瑞找到机会对徐柱元发脾气，这在外人眼里看起来女朋友脾气差，他却回答「很可爱」，同时保住河允瑞面子。



假装没听到分手，泪眼汪汪惹人怜

河允瑞喝醉打给徐柱元说要分手，徐柱元装没听到，当河允瑞正式提分手时，徐柱元泪眼汪汪先道歉，追出去时眼泪一副要掉了……河允瑞你真的要分手吗？我们观众都心疼了！！！



分手也没关系，重新攻陷就好！

当初怎么追河允瑞的，徐柱元就再花百倍力气追回来！先是大庭广众下英雄救美，「下战帖」会「尽量装可怜死缠烂打」，又空降本部长直接变成河允瑞上司，办公室直接逗弄起河允瑞，找机会就撩她，装可爱、偷牵手样样来。



虽然最后答应吃「分手餐」，但徐柱元胸有成足说「我会让你明白，我有多喜欢你」，醉意上来时就……



这段爱情到底会如河允瑞所想分手，还是照徐柱元所愿复合呢？《凌晨两点的灰姑娘》逢星期六、日晚上10时15分在「黄Viu」上架！



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