【韩网热门】几乎没见过讨厌这位女艺人的人！网友：国民好感型

说的就是wuli「朴布利」朴宝英啦！不是说完全没有讨厌她的，只是说几乎没见过~出道20年无差评，是韩国公认的最具观众缘的女演员之一！

韩国网友评论：

1. 这次在《未知的首尔》里也太可爱了ᅲᅲ 孩子们一定要去看那个challenge，叫什么喵喵的，反正就是那个

2. 我带著「应该是朴宝英、金素妍」的心点进来了ᄏᄏᄏ

3. 宝英是必须认同的吧

4. 可能不喜欢，但要讨厌她真的很罕见吧

5. 国民好感型

6. 又漂亮又可爱，看她笑就会心情好

7. 宝Lovely

8. 反正我是爱她的

9. 没有争议，本职工作超强，对粉丝也好，而且工作一直很稳定ᅲᅲ 最棒了

10. 是想著「宝Lovely」进来的，真的像小狗一样ᅲᅲᅲ

11. 怎么会讨厌朴宝英呢

12. 我还特意搜了「讨厌朴宝英」，结果真的啥都搜不到ᄏᄏᄏᄏ当然我也是喜欢她的

13. 听说可爱能拯救世界，宝英姐姐......

14.不喜欢的对立面非得是讨厌吗...？ 我对朴宝英其实没什么特别关注，但要是有人说讨厌她， 我大概会觉得那人挺特别，毕竟她也没啥负面争议

15. 我以前其实不喜欢觉得演技太单一，总是卖弄童颜没什么特色，但是看了和徐仁国合作的电视剧后就没讨厌了

16. 太可爱了 连对明星没兴趣的我弟都把她设成手机桌边

17. 可能不是说特别喜欢，但要是无缘无故讨厌， 那这人ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ 心态有点问题了吧...

18. 釜山电影节主持时看她悼念李善均之后就没怎么特别关注她了... ㅜ但宝Lovely还是很可爱

19. 作为同行悼念一下也没啥啊

20. 朴宝英根本没悼念过李善均，那是什么捏造啊？ ᄏᄏ当年釜山电影节只是主持人，读了剧本台词而已，到现在还在硬黑...... 上次也有人捏造过，我还澄清了

21. 当然长得漂亮也是原因之一，但这么多年私生活干净、本职工作又优秀， 没啥讨厌她的理由

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