10年「老夫老妻」默契度依然如故！车胜元＆柳海真将以《一日三餐》特别版回归，确定在9月20日首播！

《一日三餐》是讲述穿梭於全国山村和渔村，体验自给自足生活的实境综艺节目，在2014年从旌善篇出发。今年为了迎接10周年而推出特别版《一日三餐Light》，由车胜元和柳海真出演。

《一日三餐Light》讲述车胜元和柳海真在全国各地轻松地做三餐吃的过程，预告平凡日常生活中的特别乐趣，虽然食物很清淡，但将带给观众们欢笑和治愈。特别是在同个屋檐下展现愉快「化学反应」的两人再聚集在一起，令人期待播出！

公开的首版预告中，车胜元和柳海真在山村重逢，时隔许久再次见面的两人，像往常一样自然地分担角色，并解决一顿饭。期间他们因意见分歧而争吵，虽然会互相开玩笑地指责对方，但在饭桌前则是细心地照顾对方，真的就像老夫老妻啊 XD 也很期待车婶会再做出什么料理呢！



而之前罗PD通过直播解释孙浩俊这次为什么没有参与，更表示：「浩俊是《一日三餐》的成员，只有这一季是这样的，所以标题也会稍微变动一下。这不是《一日三餐》第六季，而是特别版，这是爲了展现只有两个人出演的样子而企划的，浩俊是不可或缺的存在，也是固定成员，这次只是特别版概念而已。」



另外，《一日三餐Light》将在9月20日星期五晚上8点40分在 tvN 首播。

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