美女们的梦幻联动！金智媛送aespa Winter限量版钥匙扣

果然美女的好友还是美女啊！

日前，aespa成员Winter现身机场时被不少粉丝发现她包包上挂著一个蜜蜂钥匙扣，而这是金智媛Fan meeting的周边，且限量800个，让许多粉丝都十分好奇Winter怎么会有那个小玩意。



아니 개웃기네

윈터님 공항프리뷰에 >>김지원 꿀벌인형<< 이것뭐지

잘못본건가했음 아웃겨ㅜ 꿀벌이 대체 왜 저기엨ㅋㅋㅋㅋㅋ

윈터님 눈여 언급해주셨었는데 지원니가 준건가 설마... pic.twitter.com/izemmztauR — gee (@geenii1019) August 23, 2024

金智媛於今年6月举办了「 BE MY ONE」粉丝会，她向粉丝们赠送了小礼物，其中就有蜜蜂钥匙扣。 这只蜜蜂还是她在粉丝见面会上亲手画的，当时金智媛说道：「如果我们大家都拥有这个，当作情侣物品来用也很不错喔。 」

25日金智媛结束了在泰国曼谷的粉丝见面会后回国，一位粉丝向金智媛求证，问「aespa的Winter挂了蜜蜂钥匙扣，是你送的吗？ 」 金智媛一边表示「shoutout」（指在公开场合向某人致意）一边双手比心回应，证实了粉丝的猜测。



에스파 윈터님이 꿀벌키링 달았던데요? 언니가 줬어요?

헤헤.. 샤라웃



김지원과 윈터양 계속되길.. pic.twitter.com/l6zmY7z88F — 딩댕동 (@d_d_dong22) August 25, 2024

Winter曾表示自己是金智媛主演的电视剧《泪之女王》的忠实观众，还有粉丝爆料两人去的是同一家美容美发店，私下早就认识了。网友们纷纷表示：「美女组合永远都是对的」、「两个人都很温柔，互相成为对方的粉丝，希望关系越来越好」、「非常支持这段关系」等等。

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