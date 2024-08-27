【多图】古装剧《于氏王后》举行制作发布会！全钟瑞、金武烈、郑柔美、李洙赫以正装亮相

全钟瑞、金武烈、郑柔美、李洙赫（封面图源：TVDaily）
TVING 新剧《于氏王后》今日举行制作发布会，郑世教导演、李炳学编剧、全钟瑞、金武烈、郑柔美、李洙赫等主演出席活动。
金武烈、全钟瑞、郑世教导演、李炳学编剧、郑柔美、李洙赫（图源：TVDaily） 金武烈、全钟瑞、郑柔美、李洙赫（图源：TVDaily） 金武烈、全钟瑞、郑柔美、李洙赫（图源：TVDaily）
全钟瑞
全钟瑞（图源：TVDaily）全钟瑞（图源：TVDaily）
金武烈
金武烈（图源：TVDaily）金武烈（图源：TVDaily）
郑柔美
郑柔美（图源：TVDaily）郑柔美（图源：TVDaily）
李洙赫
李洙赫（图源：TVDaily）李洙赫（图源：TVDaily）
金武烈、全钟瑞
金武烈、全钟瑞（图源：TVDaily）
郑柔美、全钟瑞
郑柔美、全钟瑞（图源：TVDaily）郑柔美、全钟瑞（图源：TVDaily）
《于氏王后》故事以高句丽时代为背景，讲述因突如其来的王之死，于氏王后与部族之间所展开24小时内激烈的王位争夺战，华丽度演员名单，让许多观众都相当期待！而《于氏王后》将於本周四8月29日公开第一部（EP.1-4），9月12日公开第二部（EP.5-8），香港观众可於「黄Viu」收看。
（图源：TVING《于氏王后》）
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