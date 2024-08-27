尹博突然在IG传哭哭照！原来是《凌晨两点的灰姑娘》情节，真假老婆、灿盛、赵权都被吸引

曾演《气象厅的人们：社内恋爱残酷史篇》、《有利的诈欺》的尹博，25日突然在IG上传两张哭哭照，乍看还以为发生什么事了……如果你这么想的话，就是落入《凌晨两点的灰姑娘》情节了！

「第1集播出纪念！！投票吧，A还是B／#凌晨两点的灰姑娘 #Coupang Play #ChannelA ／！不要误会，这是戏剧的一个场景，我现在很开心，也希望大家会永远幸福」尹博贴文那么写，原来是为主演新戏《凌晨两点的灰姑娘》做宣传，果真成功吸引关注，和剧情也搭上！



剧情是这样的：尹博饰演的副会长徐始元某天上传了自拍哭泣照抒发心情，却引发公司公关危机，自此被禁止使用社群平台，而他联姻的妻子李美珍（Girl’s Day素珍，朴素珍饰演）和他相反是社群名人，每每发文对公司形象都是加分，让他很吃味。最搞笑的是，因为和李美珍是「橱窗夫妇」（假面夫妇），徐始元都要透过李美珍的社群才能了解她近况，在妈妈面前假装有关心李美珍，其实只是照搬贴文内容。



尹博这哭哭贴文一出，吸引好友2PM灿盛（黄灿盛）和2AM赵权，还有合作过《有利的诈欺》洪胜范及综艺《微笑社长》碰头过的姜基栋，果然有人上当，尹博回应也照著剧中徐始元的火星文用语，洪胜范似乎也因为看过剧懂用火星文。最好笑的是，剧中妻子「李美珍」素珍也入戏地来留言了：「丈夫……不是说好不要这样吗。」尹博现实的「真妻子」金秀彬也在！形成各种有趣互动。



顺带一提，尹博和素珍是二搭且第三次合作了，合作过电影《燕子》和电视剧《有利的诈欺》，继《有利的诈欺》再搭档CP，两人私下似乎也是好友，曾各自带另一半金秀彬和李东河「Double Date」去看综艺《出球制胜》棒球比赛，但节目只认出素珍和尹博XD。



내 이럴 줄 알았어

지난 주에 소진윤박만 보여주길래 오만퍼 옆에 동프있다 했는데 있잖아 근데 제작진들이 몰라서 소개안해줌.... pic.twitter.com/9ZGA0ybmiX — 리모네 (@flahsp_m) July 9, 2024

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