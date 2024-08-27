新剧《于氏王后》古装造型太震撼！全钟瑞王后演技令人期待，池昌旭&李洙赫落腮胡霸气十足～

全新古装剧《于氏王后》即将在8月29日首播，「五大角色」全钟瑞、金武烈、池昌旭、郑柔美、李洙赫等人都是睽违多年再次接下古装剧，特别是造型与人物关系的看点都是观众们热烈讨论的话题。（抢先了解6大看点）



故事以高句丽时代为背景，讲述因突如其来的王之死，于氏王后与部族之间所展开24小时内激烈的王位争夺战，实力派大集合，全明星阵容般的华丽演员名单，令许多粉丝都相当期待。



【六大看点】

1.史诗级的权谋斗争

2.全明星卡司

3.古代高句丽

4.强烈的女性角色主导

5.华丽场景&视觉效果

6.人物间精采的打戏和互动

除了有全明星卡司外，史诗级的精采动作场景与政权斗争也是一大看点！特别是设定了要在24小时内的时限中选出新王，部族与王子们争夺王位的场面，肯定是会营造出一幕幕紧张刺激的经典片段。除了带观众们探索古代高句丽时期的历史背景，于氏王后更是一个聪慧且坚强的女性角色，她不仅要在乱世中生存，更要面对权力与智慧的较量，届时将会引起观众们相当大的共鸣。

【人物简介】

▼全钟瑞所饰演的王后「于熙」，拥有独特美貌，聪明且坚韧不拔的性格，本因家族而牺牲自我，直到王的离世，为了在混乱的局势中站稳脚跟，渐渐展露出身为王后的霸气面貌。同时，这也是她的首部古装作品。





▼池昌旭则是饰演高句丽王「高男武」，于熙的丈夫，留著整脸落腮胡的他，霸气中带著忧伤，预告短短出现的一幕却道尽了无奈。



▼李洙赫饰演高句丽三王子「高发岐」，也是继承王位的候补人选。性格邪恶且卑劣、是令众人惧怕的存在，对王位的欲望也很强烈，因顾及高男武的强大而藏著利爪，如今机会终於来临。他的剧照公开时，也是令网友们最为震撼的一位，形象的改变非常大！





▼金武烈饰演足智多谋的高句丽大臣「乙巴素」，能力出众、洞悉各部族的政治动向。在王突然离世后，为防止部族间混乱的王权争夺，向王后于熙求婚，并揭露王之死背后的秘密，成为王后最大的支持者。





▼郑柔美饰演于熙的姐姐「于顺」，理所当然的认为自己会成为王后，但命运的玩笑让妹妹取代了自己。为了抓住机会，她成为妹妹的大侍女进宫，怀著野心伺机而动。



郑世教导演表示自己也曾好奇演员们进入角色后会如何行动？结果是大家都有很高的完成度，也希望大家在观看作品时，能够留意到演员们在塑造角色上花了多大的心思，人物之间碰撞出的火花也是非常有可看性的！

《于氏王后》将於本周四8月29日公开第一部（EP.1-4），9月12日公开第二部（EP.5-8），在「黄Viu」上架播出。

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