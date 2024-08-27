PSY演唱会唱与SUGA合作曲，公开支持！《柏青哥》编剧也分享SUGA照片，贴紫心应援

歌手PSY在演唱会上公开应援BTS防弹少年团成员SUGA。

日前，PSY在举办了演唱会「PSY SUMMER SWAG 2024」，Ending 曲目选择了和SUGA合作的〈That That〉。 唱歌之前他提到了SUGA，表示：「一直想要感谢一起创作这首歌曲的SUGA。」 公开为近日深陷醉酒驾驶电动摩托车争议的SUGA应援。 而PSY在公开场合提及SUGA也自己拱上了舆论的风口浪尖，部份SUGA的粉丝感激PSY的公开支持，称「从中获得了力量」。 但也有不少网友质疑PYS的言行，斥责「不该公开支持犯错的人」。



公开为SUGA应援的名人不止PSY一人，APPLE TV+《柏青哥》的编剧李珉真也通过个人SNS公开支持SUGA，在SNS上公开了一张SUGA的照片，并未写下任何文字，而是标注了一颗紫色的爱心。据传，李珉真本人则是ARMY（防弹少年团粉丝名）。



SUGA醉驾一事已经过去半月，8月23日晚7点45分左右，SUGA结束替代役工作后来到首尔龙山警署接受调查。 25日，SUGA通过weverse公开亲笔写下的道歉信，再次为此事道歉，他在信中写道：「8月6日晚，我犯了酒后乘坐电动踏板车在人行道行驶的错误，第二天匆忙公开的第一封道歉信也造成混乱，对此致以深深的歉意」、「 轻率的举动让珍惜我的人都很疲惫，我会努力不再犯错，带著悔悟生活。 」同时，他也向防弹少年团的队友们表达歉意：「无论何时都相信我的成员们，因为我也经历了艰难的时刻，我很抱歉。 」





안녕하세요. 슈가 입니다.

부끄러운 마음으로 여러분께 사과의 말씀을 다시 드리고자 합니다.

저의 잘못된 행동으로 팬 여러분 그리고 저를 사랑해 주시는 모든 분들께 실망과 상처를 드린 점 아주 깊이 사과드립니다.

그간 제가 받은 사랑에 걸맞은 행동으로 보답드려야 한다는 책임감을 잊고 큰… pic.twitter.com/NMbCmJxk3y — (@BTS_twt_AGSTD) August 25, 2024

最后SUGA还称：「不仅会接受处分，也会接受批评和指责」、「对於引起的社会争议，让许多人失望了，再次低头表达诚挚的歉意。

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