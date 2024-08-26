【韩网热门】tvN电视台给BTS防弹少年团SUGA的脸打马赛克

tvN STORY综艺节目《会长的人们》今日公开新一期的抢先看片段，节目组来到韩服设计师朴述女家中参观，镜头拍到防弹少年团穿韩服的合照，节目组给成员SUGA的脸打了马赛克。 另一张照片中，不久前酒驾逃逸的歌手金浩中也被打马赛克。

韩国网友评论（*单纯搬运韩网友声音，不代表本网站立场！）：

1. 退团吧

2. 不要再给团队造成损害了

3. 现在才刚刚开始

4. 确实应该这样，引起争议的艺人... 就应该遮住

5. 对的，（酒驾）演员也要从电视剧下车、一段时间内不能上电视

6. 无线电视台对於酒驾艺人通常有几年的播出禁令，可以预期不能参加打歌节目，但没想到tvN也这样

7. 如果他不退团，那么完整体将无法参加国内的电视台、广告、写真、采访、企业活动，出演YouTube也会被很多人留言调侃是「饮酒偶像」，自制团综里也无法喝酒更别提开车，最终就是放弃国内活动、只能在海外巡演，大家想要这样的结果吗

8. 以后无法再将防弹奉为国家之骄傲了

9. 如果粉丝们因为这件事而闹起来、攻击官方帐号的话，电视台也会感到负担而逐渐减少提及他们、减少播放相关的资料影片吧，被忘记才是可怕的

10. 现在连判决结果都还没出、连无线台都不到的台已经这样，明年的活动一定会受影响，赶快退团才能救活另外6名成员

11. 从现实层面考量，现在粉丝内部已经严重分裂，不退团会造成很大伤害，都说SUGA是天才、很有能力、自己也能活得很好，独自发展也不需要担心，所以放心离开吧

出处：https://theqoo.net/hot/3378443347

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