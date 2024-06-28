MAMAMOO华莎台北个人首演嗨翻全场 自爆正在准备回归、下月现身高雄！ 没有最性感只有更性感，华莎粉丝演唱会感性加码「这首」中文歌

韩国人气女团MAMAMOO成员华莎，於16日在台北举办个人首次粉丝演唱会 (内容结合粉丝见面会与演唱会)「HWASA the 1st FANCON TOUR [Twits] in Taipei」，一开场就以小露酥胸大展美腿的火辣装扮现身，并且从场边穿越观众席走向舞台，沿途先大胆坐在幸运女粉丝腿上将头上的帽子送给对方，接著又挑另一位女粉丝亲吻自己脸颊，最后还将身上领带挂在另一女粉丝脖子上，对观众强力放电也让现场气氛立即嗨到最高点。

华莎一连表演「TWIT」、「I Love My Body」两首个人热门单曲后，热情又有点娇羞地用中文「大家好，我是华莎」向台下观众问好，并搞笑表示：「大家的想法应该跟我差不多，都喜欢领带、眼镜之类的东西，下次有机会来的话，我再准备大家会喜欢的物品」，活动过程中更不时以中文「老婆」、「变态」称呼台下粉丝，对观众撩好撩满也引爆尖叫声不断。



华莎除了超有诚意带来12首个人歌曲加一首MAMAMOO名曲串烧之外，还特别准备了自己很喜欢的电影《我的少女时代》主题曲「小幸运」，虽然自谦「发音可能乱七八糟」、「我最紧张的就是这一段」，但在粉丝的热烈回响之下直接又再重唱一遍令全场大饱耳福。华莎透露自己真的很喜欢这首歌，「平时很常听著练习，开车时也会边听边唱边练习，听的时候会觉得心里扑通扑通地跳、很悸动，我想这大概就是台湾的魅力吧」。



而在与粉丝互动及游戏的环节，华莎不仅做了IVE的「HEYA」舞蹈挑战、100秒快问快答、性感版的韩国迷因「麻辣烫葫芦挑战」，更忍不住自爆目前正在管理体重准备回归，以及「我下个月又要来高雄了」，全场粉丝听完立即欢呼尖叫超过1分钟，几乎掀翻南港展览馆的屋顶；最后就在华莎下台深入观众席与全场互动的热闹气氛中，让爆满的4000名粉丝留下难忘的一夜。

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