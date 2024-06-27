悬疑惊悚韩剧《我们，家》儿子的秘密太精彩！金喜善整个家庭秘密全公开，正面迎击魔女洗脑之术～

你也是热爱悬疑、惊悚、恐怖题材韩剧的人吗？那就绝对不能错过《我们，家》本周末即将迎来的EP.12大结局！（点开内文一起揭开这家人的秘密～）

本剧讲述韩国顶尖的心理医生卢英媛（金喜善 饰）被拥有高超洗脑之术的李世娜（妍雨 饰）介入了整个家庭，英媛与推理小说家婆婆洪莎江 （李慧英 饰）联手合作，决心守护好她们的家人。



而她们决心守护好的家庭，却充满著不可告人的秘密，也在魔女世娜的操纵之下，一一被揭开！（小心有雷～）



【女主老公】崔宰镇（金南喜 饰）的秘密是最早被公开的，身为整形外科医生却怕血，手术找人代刀，出轨对象还是本剧的反派魔女世娜。



【女主婆婆】洪思江 （李慧英 饰）因老公出轨而将感情寄托在儿子身上，处处护著儿子宰镇，帮他隐瞒各种秘密，宠爱至极却也要求极高！最惊人的是...原来儿子非亲生~。



【女主公公】崔顾眠（权海骁 饰）开播就被巨石砸死，看似亲切对媳妇好，其实是害死媳妇父亲的罪魁祸首，出轨对象怀孕生下的孩子，是由老婆思江养育长大。



【女主儿子】崔道贤（朴宰灿 饰）表面上是模范生，却让女同学怀孕了，要求父母答应两人出国生小孩，结果全是谎言，实际上道贤爱上了出国游学的男性朋友，女同学也根本没怀孕，只是喜欢道贤，帮道贤说谎而已。



【魔女洗脑的过程】李世娜（妍雨 饰）不只是害死历任老公的「骗保魔女」，年幼时放火烧死全家，是非常典型的反社会人格，对於爱的执念很深，女主英媛则是在电视上谘询过程时，意外刺激到了世娜，令她怀恨在心，所以世娜才想揭开女主家庭的各种秘密，并藉机接近女主老公成为情妇，把他洗脑到离不开她。





此外，世娜另一个洗脑成功的案例就是：文泰伍（郑干柱 饰），给他新的身份，让他认为拥有了全新的人生，并教唆他用心理疾病接近女主老公，并成为女主儿子的家教，进而对儿子洗脑成功。





目前上述整理的秘密也只是冰山一角！有兴趣的读者一定要回头追，才会发现更精彩的剧情内容喔。《我们，家》逢星期五、六晚上11时在「黄Viu」上架，6月28－29日播出EP.11-12大结局。

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