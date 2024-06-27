金宣虎通过Netflix回归，搭高允贞剧本围读照公开！洪氏姐妹新作《这份爱可以翻译吗？ 》即将开拍

Netflix今日宣布《这份爱可以翻译吗？ 》确定制作，由金宣虎、高允贞、福士苍汰、李伊潭、崔宇成担任主演，并公开了剧本围读照片。

《这份爱可以翻译吗？ 》是洪氏姐妹编剧的爱情喜剧，讲述多语言口译员「周浩镇」为国际大明星「车武熙」担任私人翻译后发生的故事。





金宣虎在《海岸村恰恰恰》之后专注於电影和舞台剧领域，时隔3年终於接拍剧集作品，饰演精通英、日、意大利等多种语言的天才翻译师「周浩镇」。



高允贞在《MOVING异能》《还魂》《Sweet Home》等作品中的表现令人眼前一亮，这次饰演拥有自信和活泼魅力的「车武熙」，个性设定与以往担任的角色相当不同，引人期待。



日本演员福士苍汰首次接拍韩国作品，角色信息尚未公开。 福士苍汰高中开始踏入演艺圈，曾主演日版《来自星星的你》《图书馆战争》、电影《要听神明的话》《BLEACH》《明天，我要和昨天的你约会》等多部作品。



此外加盟的还有《精神病房也会迎来清晨》《末日骑士》李伊潭、《搜查班长1958》《我的室友是九尾狐》崔宇成等。





《这份爱可以翻译吗？ 》一共10集，由《契约友情》、《红丹心》的柳英恩导演执导，《德鲁纳酒店》、《主君的太阳》、《原来是美男》明星编剧「洪氏姊妹」洪贞恩和洪美兰创作剧本，将通过Netflix独家全球上线。

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