懸疑驚悚韓劇《我們，家》兒子的秘密太精彩！金喜善整個家庭秘密全公開，正面迎擊魔女洗腦之術～

你也是熱愛懸疑、驚悚、恐怖題材韓劇的人嗎？那就絕對不能錯過《我們，家》本週末即將迎來的EP.12大結局！（點開內文一起揭開這家人的秘密～）

本劇講述韓國頂尖的心理醫生盧英媛（金喜善 飾）被擁有高超洗腦之術的李世娜（妍雨 飾）介入了整個家庭，英媛與推理小說家婆婆洪莎江 （李慧英 飾）聯手合作，決心守護好她們的家人。



而她們決心守護好的家庭，卻充滿著不可告人的秘密，也在魔女世娜的操縱之下，一一被揭開！（小心有雷～）



【女主老公】崔宰鎮（金南喜 飾）的秘密是最早被公開的，身為整形外科醫生卻怕血，手術找人代刀，出軌對象還是本劇的反派魔女世娜。



【女主婆婆】洪思江 （李慧英 飾）因老公出軌而將感情寄託在兒子身上，處處護著兒子宰鎮，幫他隱瞞各種祕密，寵愛至極卻也要求極高！最驚人的是...原來兒子非親生~。



【女主公公】崔顧眠（權海驍 飾）開播就被巨石砸死，看似親切對媳婦好，其實是害死媳婦父親的罪魁禍首，出軌對象懷孕生下的孩子，是由老婆思江養育長大。



【女主兒子】崔道賢（朴宰燦 飾）表面上是模範生，卻讓女同學懷孕了，要求父母答應兩人出國生小孩，結果全是謊言，實際上道賢愛上了出國遊學的男性朋友，女同學也根本沒懷孕，只是喜歡道賢，幫道賢說謊而已。



【魔女洗腦的過程】李世娜（妍雨 飾）不只是害死歷任老公的「騙保魔女」，年幼時放火燒死全家，是非常典型的反社會人格，對於愛的執念很深，女主英媛則是在電視上諮詢過程時，意外刺激到了世娜，令她懷恨在心，所以世娜才想揭開女主家庭的各種秘密，並藉機接近女主老公成為情婦，把他洗腦到離不開她。





此外，世娜另一個洗腦成功的案例就是：文泰伍（鄭乾柱 飾），給他新的身份，讓他認為擁有了全新的人生，並教唆他用心理疾病接近女主老公，並成為女主兒子的家教，進而對兒子洗腦成功。





目前上述整理的秘密也只是冰山一角！有興趣的讀者一定要回頭追，才會發現更精彩的劇情內容喔。《我們，家》逢星期五、六晚上11時在「黃Viu」上架，6月28－29日播出EP.11-12大結局。

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