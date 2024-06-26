NewJeans遭威胁！有人发「刺伤警告」：我打算在她们开演唱会的时候用

还记得去年7、8月韩国发生的无差别伤人事件吗？ 每隔几日就有人在网路上发文预告要在某处持刀行凶，当时整个韩国都笼罩在恐怖之中，市民们根本不敢晚上在街上闲逛。 最近旧事重新上演，这次的目标是女团NewJeans。

24日，韩国某交流网站上有人发文威胁NewJeans，表示「我打算在NewJeans开演唱会时用它」，并附上了一张尖刀的图片，隔著屏幕都能感受到刀的冰冷感。 发文者还表示「只要她们从车上下来，我就不会放过任何一个」，言辞狠戾。



디시 뉴진스 칼부림 예고 같이 신고 부탁드립니다 pic.twitter.com/nnxR7sfM4e — 개저씨 (@foryou9108) June 24, 2024

相关内容在NewJeans的粉丝之间迅速传播，众人十分担心成员们的人身安全，表示「就该找到发文的人，严厉处罚」、「这种人应该蹲监狱」、要求经纪公司采取法律措施。 目前，经过广大粉丝的举报，该贴文已经在X（旧Twitter）上被删除。

今年5月时，韩娱圈也发生过类似的事情，有人在网路上发文威胁IVE人气成员张员瑛，引爆全网关注。

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