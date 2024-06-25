金在中时隔7年再度回归小萤幕！《不良记忆橡皮擦》8月将在韩国与日本同步播出！

MBN金土迷你系列剧集《不良记忆橡皮擦》由金在中、陈世妍、李钟元、杨惠智等共同演出，终於将在8月2日晚间与大家见面，并且日本也同步播出。

《不良记忆橡皮擦》剧情描述一个以记忆橡皮擦来改变人生的男子，与成为他初恋的女子，展开一段惊险的初恋造假罗曼史，由睽违小萤幕多年的金在中，以及陈世妍、李钟元、杨惠智等演员共同演出，预计8月2日首播。金在中饰演透过记忆橡皮擦而改变人生的「李君」一角，虽然是网球的明日之星，但因受伤后自尊心全失，成为了人生的配角，但用了记忆橡皮擦把过往记忆都抹去，重新拥有存在感、自信心与自尊心都爆棚的新人生。



金在中曾演出过多部电视剧如《守护老板》《仁医》《Triangle》等，并且歌唱版图也是国际化的，刚发行出道20周年的纪念专辑，也进行了海外巡回演出。近日也活跃於谈话性节目《在朋友》，睽违7年终於再度回归小萤幕《不良记忆橡皮擦》，也令粉丝们相当期待。而已经好久没有作品的陈世妍，本次将在剧中饰演大脑研究中心的医师，也将是金在中的假造初恋情人。



曾演出《金汤匙》《夜晚开的花》的李钟元，则饰演金在中的弟弟，世界第一的网球选手李信一角，与金在中将有著兄弟吵吵闹闹的默契演出，杨惠智则是在2023年以《恶鬼》得到2023年SBS演技大赏新人奖，也演出了《美好世界》，本次她将变身李信的翻译，展现可爱魅力。《不良记忆橡皮擦》除了在8月2日於韩国及日本同步播出外，美洲、欧洲、大洋洲、中东、印度等地也可透过Rakuten Viki平台收看。

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