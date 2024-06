TWS 今日(24)发行迷你2辑《SUMMER BEAT!》,於首尔龙山区 Blue Square 举行新辑发布会Showcase,成员们也摆了各种造型让记者们拍照。

▼SHINYU(申惟)



▼DOHOON(道勋)



▼YOUNGJAE(英宰)



▼HANJIN(韩振)



▼JIHOON(志薫)



▼KYUNGMIN(炅潣)



《SUMMER BEAT!》专辑共收录了6首歌曲,包含先行单曲〈hey! hey!〉及主打歌〈If I'm S, Can You Be My N?(내가 S면 넌 나의 N이 되어줘)〉。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻