VIVIZ广东话拍片约定：到时见！ 香港站追加专属福利 中文内容很窝心

韩国女团VIVIZ将在7月5日於亚洲国际博览馆Runway 11（11号展馆），举行2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱会，最近庆祝完生日的Eunha（银河）与SinB（信飞），便联同忙内Umji（严智）一起拍摄问候影片，率先跟支持她们多年的Na.V（VIVIZ粉丝名称）打招呼外，更希望K-pop迷不要错过欣赏她们的机会。因为VIVIZ的演唱会现正於KKTIX热烈发售，而主办单位更特别追加了香港场的独家福利，让观众们满载而归！

由於这是VIVIZ第一次来到香港举行演唱会，她们也特地在问候影片中，以广东话跟大家打招呼，十分可爱！影片开始，Eunha、SinB和Umji齐声用广东话跟观众们说：「大家好，我们是VIVIZ！」意想不到是发音非常准确，可见真的为香港观众用心练习过。接著再以韩文打招呼，并问候粉丝们：「NA.V们，你们过得好吗？」之后就隆重宣布她们的演唱会：「为了和大家见面，我们要去香港啦！」三位成员随即兴奋拍掌！



严智再说：「为了我们的首个世界巡回2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG，我们准备了各式各样的演出。」跟著信飞补充演唱会资料：「7月5日在Asia World Expo，一起度过愉快的时间吧！」最后，VIVIZ再以广东话约定大家：「到时见！」更一起挥手道别，感情真摰，不禁令人想起她们由从前到现在的每个阶段和丰富多样的音乐。



另一方面，VIVIZ实在太爱锡香港的Na.V了，因此她们决定增加全场福利！只要购买2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG门票，即可以获赠香港场专属小卡乙张，卡背更印有成员们用中文写上：「我好挂住你哋！」的字句，Na.V们又怎可以抗拒呢？再加上原有的观看彩排、欢送环节、签名拍立得、签名海报和签名小卡等丰富福利，可见VIVIZ精心为观众们预备了一个难以忘怀的晚上。



而最近有看过VIVIZ首尔站和台北站的观众，都大赞这个巡演由音乐、舞蹈，以至舞台效果都是顶级表现。想一睹Eunha、SinB和Umji的落力演出，就不要错过2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱会门票，现正於KKTIX热烈公开发售，票价分为$1,688、$1,188和$988。如想知道更多VIVIZ香港演唱会的消息，可留意主办单位的FB, IG等社交媒体更新，以及新闻公布。



2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG

日期：2024年7月5日（星期五）

时间：晚上8时

场馆：亚洲国际博览馆Runway 11（11号展馆）

票价：港币 $1,688 / $1,188 / $988

售票网站：KKTIX

经纪公司：BPM

主办单位：DAYMAKER

场地：亚洲国际博览馆

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