热门韩剧《Sweet Home 3》首波剧照！宋江&李到晛更华丽的阵容，却迎来更绝望的处境VS一线生机~

【多图】《Sweet Home》第三季终於公开了最新的人物剧照！看完让人更期待啦～～～。

在一个怪物化终於结束、新人类开始的世界里，Netflix 热门影集《Sweet Home 3》描绘了那些面临模糊边界之间、必须选择的人们更加绝望的处境，在最新公开的一系列剧照中，让我们一窥幸存者们的激烈挣扎。





▼《Sweet Home》第3季正式前导预告：怪物和人类之间的分界逐渐模糊，世界摇摇欲坠，人类必须做出艰难的抉择。在各种私欲相互冲突之际，一场绝境之战随即展开。



首先是车贤秀（宋江 饰）带著燃烧的翅膀前往某个地方，历经怪物变身事件后，失去了珍贵的人，甚至曾被怪物吞噬过的他，提出了恢复人类自我并保护所有人的问题。相比之下，边尚昱（李阵郁 饰）为了获得更大的力量和完美的身体，不择手段地让情势更加紧张，并在幸存者中引起混乱和分裂来展现他无与伦比的存在。此外，第二季结尾变成怪物而让大家都很震惊的徐伊景（李施昤 饰）再次恢复成人类模样，夹杂著愧疚、责任、母爱等多种情绪之中，让人们对她在第三季的表现更加期待。







即使在绝望的情况下，李恩宥（高旻示 饰）也没有放弃身边的人，并努力共同生存。特别是上一季她一直在寻找著哥哥李恩赫（李到晛 饰）两人奇迹般地重逢，出现了新的叙事令人非常好奇。但在两人对视的的剧照中，可以感受到气氛与之前略有不同，哥哥恩赫作为新人类的回归究竟会带来什么样的改变？以及在末日中随时做好战斗准备的灿荣（郑振永 饰），展现出他为了拯救幸存者而​​不惜牺牲自己那勇敢的一面，即使在危险中也将继续秉持不变的正义行事。







第二季中的主要演员刘五性、金武烈、吴正世、金是儿、金信禄、蔡元彬...等人都在末日中有著明确的目标，而这个世界也因为新人类的出现而变得更加混乱。从第一季怪物从欲望中诞生，第二季被扩大的世界观，第三季新人类的诞生，《Sweet Home 3》也将迎来史诗级的结局，目前已确定7月19日上线播出。

















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