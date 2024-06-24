收视突破6%！《她的日与夜》李姃垠、郑恩地、崔振赫从演技到化学反应都被赞赏！（EP.3-4）

电视台JTBC与OTT Netflix联播的《她的日与夜》，上周末播出的最新第3、第4集收视上升，甚至一举突破6%，是JTBC继今年3月结局的《低谷医生》后，再有戏剧突破6%成绩。

据韩国尼尔森详细收视率数字，《她的日与夜》第3集全国上升到4.457%，首尔圈4.916%，第4集更升至6.037%、6.338%。综合YouTube、NAVER TV与论坛Theqoo网友讨论，几乎都是正面留言称赞李姃垠、郑恩地或崔振赫的演技好，演出可爱有趣或是帅气，饰演朱调查官的尹炳熙也受赞许。还有，崔振赫无论是和李姃垠还是郑恩地的对手戏，皆被认为很有火花。



（以下涉及剧情）

接续第2集，李微进（郑恩地饰演）走在乡间小路，桂志雄（崔振赫饰演）深怕她被分尸案件凶手盯上而飞奔，结果李微进还真的碰上了凶手，只不过凶手没机会下手。李微进记住了凶手车上散发一种味道，成了目击者。



撇开遇上的恐怖事情，李微进白天化身林顺（李姃垠饰演），工作上可是从清洁人员跃升调查官助理，林顺还以为是桂志雄提拔她，其实桂志雄和朱调查官抱有成见，认为她年纪太大百般刁难，但林顺总能让他们心服口服。



桂志雄下班后的晚上和李微进约见面，给了她防身用具要求她务必保护好自己，还偷偷在她手机安装追踪定位程式。李微进还真的出事了，不过是因为林顺胸有成竹代替桂志雄潜伏，才酿成危机。桂志雄直闯夜店找林顺，结果救了李微进？李微进要如何解释这一切？



下集预告桂志雄救了李微进后，两人有了更多独处机会，而白天的林顺也和顶级明星高原（白瑞厚饰演）冒粉红泡泡？不过林顺似乎做错事，被桂志雄狠狠教训。



《她的日与夜》目前为止相当多爆笑情节都很受欢迎，而悬疑的部分，凶手会是新登场的外科医师出身实习生白铁圭（郑载成饰演）吗？刑警出身徐末泰实习生（崔茂仁饰演）似乎也觉得他不太对劲。而军人出身的实习生高罗盺（崔范浩饰演）又何故旷职失联？

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