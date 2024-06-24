VIVIZ廣東話拍片約定：到時見！ 香港站追加專屬福利 中文內容很窩心

韓國女團VIVIZ將在7月5日於亞洲國際博覽館Runway 11（11號展館），舉行2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱會，最近慶祝完生日的Eunha（銀河）與SinB（信飛），便聯同忙內Umji（嚴智）一起拍攝問候影片，率先跟支持她們多年的Na.V（VIVIZ粉絲名稱）打招呼外，更希望K-pop迷不要錯過欣賞她們的機會。因為VIVIZ的演唱會現正於KKTIX熱烈發售，而主辦單位更特別追加了香港場的獨家福利，讓觀眾們滿載而歸！

由於這是VIVIZ第一次來到香港舉行演唱會，她們也特地在問候影片中，以廣東話跟大家打招呼，十分可愛！影片開始，Eunha、SinB和Umji齊聲用廣東話跟觀眾們說：「大家好，我們是VIVIZ！」意想不到是發音非常準確，可見真的為香港觀眾用心練習過。接著再以韓文打招呼，並問候粉絲們：「NA.V們，你們過得好嗎？」之後就隆重宣佈她們的演唱會：「為了和大家見面，我們要去香港啦！」三位成員隨即興奮拍掌！



嚴智再說：「為了我們的首個世界巡迴2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG，我們準備了各式各樣的演出。」跟著信飛補充演唱會資料：「7月5日在Asia World Expo，一起度過愉快的時間吧！」最後，VIVIZ再以廣東話約定大家：「到時見！」更一起揮手道別，感情真摰，不禁令人想起她們由從前到現在的每個階段和豐富多樣的音樂。



另一方面，VIVIZ實在太愛錫香港的Na.V了，因此她們決定增加全場福利！只要購買2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG門票，即可以獲贈香港場專屬小卡乙張，卡背更印有成員們用中文寫上：「我好掛住你哋！」的字句，Na.V們又怎可以抗拒呢？再加上原有的觀看彩排、歡送環節、簽名拍立得、簽名海報和簽名小卡等豐富福利，可見VIVIZ精心為觀眾們預備了一個難以忘懷的晚上。



而最近有看過VIVIZ首爾站和台北站的觀眾，都大讚這個巡演由音樂、舞蹈，以至舞台效果都是頂級表現。想一睹Eunha、SinB和Umji的落力演出，就不要錯過2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG演唱會門票，現正於KKTIX熱烈公開發售，票價分為$1,688、$1,188和$988。如想知道更多VIVIZ香港演唱會的消息，可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新，以及新聞公佈。



2024 VIVIZ WORLD TOUR [V.hind : Love and Tears] in HONG KONG

日期：2024年7月5日（星期五）

時間：晚上8時

場館：亞洲國際博覽館Runway 11（11號展館）

票價：港幣 $1,688 / $1,188 / $988

售票網站：KKTIX

經紀公司：BPM

主辦單位：DAYMAKER

場地：亞洲國際博覽館

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