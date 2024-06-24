《我是加百列》唱歌唱著突然哽咽的「LuRi」团长朴宝剑

日前在Disney+公开的综艺节目《我是加百列》第一集，都柏林阿卡贝拉合唱团团长「LuRi」朴宝剑以及泰国清迈的青梅竹马社长「WoTi」朴明洙，展现出努力适应著「别人的生活」的样子，受到许多观众们的热烈回应，更大赞朴宝剑的英语相当流利。

当日朴宝剑挑战72小时，代替不知道名字与面孔的陌生人「加百列」的生活，抵达爱尔兰都柏林的一个屋子中，朴宝剑以吉他的Pick与乐谱、指挥棒与名片等等房内的物品，开始来推测加百列是一个什么样的人。隔日他也依照加百列的流程外出吃早餐，一切就像展开一天的旅行一样，抱著兴奋的心情出发。在迎接自己的陌生朋友中，流露出惊喜又有点慌张的感觉。



他从陌生友人口中得知自己还有一个新名字叫「LuRi」，而且是阿卡贝拉合唱团的团长，突然感受到有种压力，加上两日后就有街头表演的行程，令他感到相当茫然。为了见团员们而来到练习室的朴宝剑，与大家展开了生平第一次的合作，他还独唱了一首《Falling Slowly》，在全体的和声之下他似乎有点哽咽，甚至开玩笑说「这首歌曲太悲伤了」表示自己被音乐所打动，现场的团员更是一一送上鼓励，表达朴宝剑已经做得很棒。



《我是加百列》让明星们挑战72小时体验浑然不知的一位陌生人的生活，从身边接触的人以及其他线索去了解这个人的日常，展现明星不为人知的另一面，内容相当有趣。

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