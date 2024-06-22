《背著善宰跑》金惠奫普吉岛休假照片出自谁手？ 司机暖心留言：「善宰的空位由我们填补！」

近日《背著善宰跑》多位主演前往泰国普吉岛享受褒赏休假，纷纷在IG分享旅行照片。 金惠奫今日PO出多图，神秘兮兮表示摄影师就在最后一页！留言区互动超有爱，完全能感受到大家的开心～
照片中金惠奫坐在沙滩秋千上，笑容十分开朗元气。 有趣的是每张照片都是同一个场景、同一套衣服，镜头角度却各有不同，引人好奇：
直到翻到最后才揭晓答案，原来是饰演男二「金太成」的宋建熙、饰演计程车司机「金永洙」的许亨圭、饰演Eclipse成员的文容锡和梁爀，四个人一起围著金惠奫在拍，还不断站起蹲下找寻最佳角度XD其实还要加上拍摄这五人的「任锦」宋智浩~
这次褒赏休假有两位主演缺席，饰演「柳善宰」的边佑锡和饰演「白仁赫」的李承协都因个人行程未能参加。好在有这些伙伴，许亨圭留言说：「4四个加在一起填补佑锡的空缺。 但还是没能充分拍出我们小素的美貌。」
宋智浩留言说金惠奫是「任素队长」，金惠奫调皮回复：「因为是任锦的妹妹（？ ）」宋建熙也跟著留言：「队长大人的任务，完成了！」
网友也感受到这个剧组的欢乐气氛，纷纷留言：「好像家庭旅行时围在一起拍掌上明珠的哥哥们kkk」「每个人都想帮她拍出人生照，超努力的kkk」「好可爱」「演员们每出一个PO边佑锡都光速点赞kk」「我还在想谁离那么近拍，原来是永洙kkk不亏是对小素很执著的人」。
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