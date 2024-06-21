《瑞镇家2》曾是「利润至上」的社长李瑞镇变了！「新实习生」高旻示超级能干让崔宇植陷入危机 XD

《瑞镇家2》由李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植和高旻示出演，讲述真心喜欢牛骨汤的社长和职员们在冰岛经营韩餐厅的节目。

社长李瑞镇就对职员们说这次的概念是「顾客至上」（原本是「利润至上」XD），而这次还有一个特徵就是每天的主厨都不一样，更以棒球比赛先发投手形式介绍职员们，引起了大家的兴趣。



首先，是刚入门厨师界的崔宇植，面对惊慌和紧张连续的情况，能否顺利完成备受关注。相反，郑有美则展现曾出演过《尹食堂》、《尹STAY》、《瑞镇家》的餐厅经历8年的老手风范，展现不慌不忙的样子，还随时会鼓励职员们。



接下来是启动6个火炉、一次性切10个大葱、用双手调节水龙头等，展现效率极大化技能的救援投手朴叙俊。另外，新实习生高旻示超有 Sense 又超级能干，李瑞镇还对崔宇植说：「你当实习生的时候怎么没有这样？」感到危机感崔宇植也问高旻示：「你...是不是有练习过？」还看到社长李瑞镇除了煮牛骨汤外，傲娇又变得有点温柔的面貌。



郑有美说：「包括《尹食堂》在内，这次的总销售额好像是第一。」罗PD还叫它们蛰居在冰岛定居下来 XD 而职员们真的太认真在工作，竟让李瑞镇碎念：「他们真的像是在开餐厅，除了我之外...可都是当红演员」，甚至还劝阻他们继续工作：「你们够了！不要再忙了！」让人期待28日《瑞镇家2》首播。

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