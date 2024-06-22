D.O都敬秀许愿来台进行「小笼包评比之旅」！指导粉丝机场时尚要素

EXO成员D.O都敬秀SOLO来台与粉丝们见面，除了带来美声演唱以外，也不忘与粉丝们分享他在拍摄MV以及电视剧时的小趣事，更是亲自指导粉丝们应援法，希望大家放声为他应援。

最近台湾的天气很热，都敬秀虽说想要吃点凉爽的食物，不过一抵台还是吃了热腾腾的牛肉面以及他最爱的小笼包。相隔了将近6年才再度来台，都敬秀表示真的非常想念台湾美食，尤其是小笼包，更是希望有机会能够吃遍所有好吃的小笼包，进行一个台湾小笼包的评比排名，让大家感觉到他对小笼包的热爱。也有粉丝们推荐他尝试臭豆腐，都敬秀也表示愿意尝试看看。



都敬秀也说明了自己的机场时尚，入境时的照片看起来就像一般大学生，穿著棉质T恤与短裤加上球鞋的打扮，随身包包里看起来也没有太多物品。对此D.O更告诉大家包包里面只带著钱包以及常备药品，感冒药以及镇痛剂等等，另外他最爱的护唇膏与手机则是放在口袋里。他说自己平时出门不爱带太多物品，还很自豪地告诉粉丝们「这才叫时尚，大家明白吗？」相当逗趣。



都敬秀也公开自己平时的购物习惯，如果是衣服类的，喜爱的棉质上衣他会一次买10件一模一样的，穿了一阵子如果旧了也会一起整批换掉，所以大家可能会以为他常常穿一样的衣服。如果像护唇膏类的东西，他归类为生活必需品，所以就会以囤货的方式来购买，在家里准备相当多的库存。



都敬秀为了本次见面会，也亲自画了6款花朵作为一个个环节的代表，相当有心。他也与粉丝们分享最近拍摄MV的照片，两张他坐在浴缸裸著上半身的出浴照引发粉丝们的尖叫，都敬秀表示这是工作人员临时提议想留下的画面，没想到大家看见他脱衣服反应这么热烈。接下来D.O也进行清唱环节，准备了很多自己以及其他流行歌曲，随机抽出并且清唱给大家听，让大家沉浸在他的美声中。



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