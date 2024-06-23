「只要是他演的电视剧，就一定会看」系列（下篇）：这几位男演员剧本命中率高达90%

上一篇中，小编为大家介绍了韩网认为的「值得信赖的男演员」，其中包括了池晟、炫彬、赵寅成、南宫珉和宋仲基，还有几位也在韩剧中有著不俗的地位。

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金秀贤



公平的为每一个电视台都贡献一部收视率爆表作品的男神。 《Dream High梦想成真》、《拥抱太阳的月亮》、《来自星星的你》、《制作人》、《泪之女王》，收视率没有最高，只有更高，拥有他，电视台台长做梦都要笑醒了吧。

李钟奭（李钟硕）



典型的韩式花美男长相，并且并非是只有颜值的花瓶，而是兼备演技的好演员。 《学校2013》、《听见你的声音》、《Pinocchio》、《W》、《当你沉睡时》、《黑话律师》，几乎每一部都能开出好成绩，话题度都相当高。

郑敬淏



浑身上下透露出成熟男人的魅力，主演的《机智牢房生活》、《机智医生生活》1、2部、《火星生活》、《浪漫速成班》塑造了很多经典成熟男人的魅力，吸引了一大波的粉丝，号召力也很强大。

金南佶



金南佶绝对是一位让观众很信赖的演员，光是看主演名单有他，就会被认为是高质感口碑好剧。 他可以非常完美的结合成熟与幽默、吊儿郎当的多元化气质於一身，是能适应各种角色转变。

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