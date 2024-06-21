黑红也是红？经纪公司上传女团与成人片女演员的Challenge影片！网友震怒：人渣公司快倒闭吧

C9娱乐，你是疯了吗？这两日韩国这家经纪公司成为众人所不齿、群起唾駡的对象，只因在旗下女团的官方SNS上公开了一则Challenge影片。

Challenge影片的主人公是女团Cignature成员，一起挑战的人是小仓由菜，她是日本知名的AV女星，她们一起挑战了《I LIKE I LIKE》，这则影片不仅公开在了Cignature的官方X上，还同时上传到了tiktok、IG和YouTube上，可谓全平台覆盖。

试问哪家女团的经纪公司会让自家旗下女爱豆和AV演员同框？ 於是经纪公司C9娱乐直接被韩国网友们骂上了交流网站的热门，众人纷纷留言斥责：「狗公司」、「公司的狗大叔才会想出这个点子」、「C9还真有本事啊」、「公司这么消费女爱豆的吗？」 、「人渣公司」、「C9快倒闭吧，放了我的本命们」、「为了博眼球，C9你成功了」、「她们才刚活动啊，哪家女团会和AV女星合作???」 、「老板是AV女星的粉丝吗」、「女团和公司都不顾形象不要脸的吗？」 、「别让妖魔鬼怪毁了女团」、「狗大叔都要滚出K-POP界，别让他们开发偶像团了」等。

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