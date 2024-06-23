具荷拉哥哥透露保险柜失窃细节：手机没丢但无法开启，柜中物品惹人泪目！嫌犯画像首度公开

昨日（6月22日）播出的SBS节目《想知道真相》回顾了具荷拉保险箱失窃事件，具荷拉哥哥接受时透露当时细节，还公开了嫌犯画像。

具荷拉哥哥具浩仁回忆道，具荷拉过世后他为妹妹做完尾七，於2020年1月13日返回故乡，隔日具荷拉家就失窃。 14日零点15分，一名男子爬墙通过2楼阳台进入具荷拉家，只偷走保险箱没有动其他物品。 警方进行了9个月以上的搜索，但未能抓住嫌犯。



这件事重新受到关注是因为BBC不久前对「Burning Sun事件」进行了重点报导，不仅公开韩国媒体未曾透露的对话细节，亦首次透露具荷拉在揪出受贿警察的过程中起到决定性作用。 具浩仁看过报导后感慨妹妹给社会留下了很好的影响，亦后悔当时没有多陪陪她。

很多人以为具荷拉的手机随著保险箱一起被盗，好消息是具浩仁为了查看妹妹是否有留下遗书早已打开保险箱，并将包括手机在内的重要物品全部拿走，所以盗窃偷走的只是一个空箱子。 具浩仁：「偷走故人的物品，不可原谅。 手机已放到能解锁密码的地方，等到技术足够发达就会解开。」



具荷拉生前常请朋友来家里玩，所以很多人知道具荷拉家密码，具浩仁在妹妹去世后立即换了密码。保险箱中的物品内容令人心碎， 具浩仁：「有人以为里面有跟Burning Sun相关的东西，但其实只有我在军队里给妹妹写的信、妹妹从她教的学生那里收到的信、所属社合约及结算文件、房产证，以及五六部手机。」

此外，节目还首次公开了嫌犯还像。 当时嫌犯带著帽子和口罩，监视器拍到的画面也不清楚，最近节目组与专家合作还原出嫌犯肖像，是一名身高170cm左右、窄脸高鼻、颛骨和下巴突出、约30岁出头的男性。



据犯罪科学研究所所长分析，嫌犯没有启动大门密码锁就输入密码导致开门失败，显示嫌犯知道密码但不知使用方法，很可能是受人委托犯案，并不认识具荷拉。

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