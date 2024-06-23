[有片]边佑锡登上菲律宾新闻台报导，FM当日却因身体不适而自责表现不佳，现场情绪难平复而爆哭！

因演出《背著善宰跑》而人气席卷全球的演员边佑锡，也趁势举办亚洲巡回粉丝见面会《Summer Letter》，行程从6月8日台北场起跑，6月14日与15日紧接著曼谷2场，结束后更直接飞往米兰参加PRADA时装周活动，接著直接飞往菲律宾马尼拉进行6月22日的见面会。

6月21日菲律宾GMA新闻台，也报导边佑锡抵达菲律宾并即将举办见面会的消息，也介绍他所演出的作品《背著善宰跑》在全亚洲掀起旋风，并且当日他抵达时机场也挤满了接机人潮，想要一睹边佑锡的巨星风采。新闻中更报导边佑锡在记者会现场准备了许多黄色玫瑰花，一一赠送给当日与会的记者们，展现亲切又体贴的魅力。



对於记者们的提问，被问到如何适应最近的火爆人气？边佑锡表示每天的日常生活总是令他惊讶，他抵达时也在机场看见了接机人潮，感觉吓了一跳，能够举办这样的记者会，对他来说也是梦想成真，虽然还不太习惯这样的关注，但的确是他所盼望的梦想。也希望大家多多关注他将在几个月后公开的最新作品。



记者会上边佑锡也不忘感谢粉丝支持《背著善宰跑》，他表示大家付出了时间与金钱，希望所有粉丝们都能带著美好的回忆回家，也希望大家跟他能够共同度过美好的时光。不过前一日才这么说的他，在6月22日晚间的见面会现场却因为身体不适，觉得没能表现出最好的一面给粉丝们，在舞台上激动落泪，久久说不出话来。

在马尼拉场FM接近尾声时，粉丝们送上应援影片与蛋糕，并且全场合唱著「阵雨」，原以为感性的边佑锡又再度被感动到哭了，虽然他在胸前比出大大一个X表示不要哭，但要开口时仍然哽咽说不出话来，虽然他频频转身想让自己冷静，此时才说出「其实今天身体有一点不舒服」，粉丝们在台下大喊「不要哭」并为他加油，边佑锡仍然难以平复心情，几度要开口却还是无法，甚至蹲下去躲在蛋糕后面，还握紧了拳头，后来转身后他说「原本该跟大家一起享受的，但我却是这副模样……」自责表现不佳，对粉丝感到抱歉。



可能因连日来的行程，让边佑锡难以适应爆红生活，自台北场、曼谷场、米兰时尚周再来到马尼拉场，几乎没能好好休息，连剧组的奖励休假都无法参与。接下来边佑锡在6月28日还将进行印尼雅加达场，30日新加坡场，7月6日与7日的首尔场，7月14日的香港场，在火爆人气下也希望他能够尽快恢复体力，消化后续的行程。



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