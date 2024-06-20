[有片]边佑锡连儿子的名字都取好了！男神时尚专访回答超认真！公开最爱饮料与最爱穿搭法！

近日人气爆棚的大势演员边佑锡，登上时尚杂志BAZAAR的七月号封面，该品牌更是推出四款不同的画报封面，让粉丝们选择困难。日前也公开男神的问答访谈，边佑锡面对所有题目都真挚的回答著，让大家更喜欢他。

时尚杂志事前收集了粉丝们对边佑锡好奇的问题，没想到光收件就超过2000个以上，於是编制成一本「知道了会很有用的 边佑锡百科辞典」请他一一回答。每一个问题他都逐字念出并且用钢笔在下面写下答案，超级认真。对於自己190公分的身高，被问到「变矮20cm VS 再长高20cm」让他难以选择，最后他选择再长高20cm，还说著「要高就高个彻底吧！」相当可爱。



其中还有个问题问到，如果未来有儿子要取什么名字呢？边佑锡思考了一下，说很多名字加上了「边」姓就会有点奇怪，所以有点想取单名一个字的，没想到他竟然搞笑说出「边信（变身）」，让全场大笑，之后他还认真引用了一位前辈的名字「边佑民」，说这感觉跟他自己的名字比较相似，可以考虑。



说到韩国人最爱的泡面，他也大方分享要煮出好吃泡面的秘诀，就是水量一定要抓得精准，必须按照包装上面的水量来放。他也公开自己最爱吃的三种泡面：辛拉面、辣火鸡面以及奶油火鸡面，而且一次可以吃2到3包的量左右。到餐厅点饮料的话，边佑锡则是偏好蜂蜜美式咖啡，如果没有这款饮料的话，他会选择冰巧克力。



边佑锡也时常在IG晒出男友LOOK打扮，他表示自己平时希望穿著能够轻松休闲又漂亮，但这种看似没打扮却又有用心的感觉，才是难度最高的，他的秘诀是搭配一些饰品。大家也很关心他的理想型，边佑锡则再度强调外表会随著人的内心想法而改变，因此重要的是个性能够搭配，相处舒服的人，也再度提起与之前一样的回答，觉得自己有点笨笨的，希望是位聪明的人。



边佑锡的190公分身高令人羡慕，当然他除了感谢父母的遗传外，被问到有什么后天可努力的吗？他说印象中小时候吃了很多辛奇以及喝了超多的牛奶，还爆料常常吃韩国某品牌的营养软糖食品，不知道是否对身高有帮助？



边佑锡相当珍惜目前的人气，仍然觉得像作梦一样，虽然不知道下一部作品何时跟大家见面，但仍希望大家能继续喜爱他的新角色。感谢遇见了善宰，也感谢大家对他的支持。



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