G-Dragon教授上课照流出？下课后还去了超有名的面包店买了整整一大包面包

大学老师G-Dragon（本名权志龙）也逃不过大田圣心堂面包的魅力，上完课也要去买吗？

前段时间，韩国著名高等学府韩国科学技术院 （ KAIST ） 宣布任命GD为机械工程系特聘教授，任期为2年。 同时他还被任命为 KAIST 全球大使，计画为 KAIST 加强海外宣传做出贡献。

韩网上出现了目击到GD讲完课后在大田站圣心堂打包面包的照片。 照片中GD穿著灰色的西装，戴著一顶黑色的帽子，手臂上拎著整整一大包面包，双手放在脸上做鬼脸，不知道是不是因为买到面包太开心了。 照片公开后，韩网上就掀起了热议，其实照片并非真实拍摄，而是AI合成，以假乱真的程度令网友震惊。



除此之外，相关IG帐号还公开了多张关於GD当上大学老师之后的各种AI合成照，有他在课堂上讲课的照片、因学生把作业文本名称写成「无题」而生气的照片、不用粉笔而用「Get your crayon」上课的照片等等，每一张都超级写实，让人联想到了担任教授上课时的GD的面貌。



网友们看了照片后纷纷留言称：「GD很有教授的味道」、「这是真的吗？ 太像了」、「是权教授啊」、「看到GD买圣心堂面包，笑疯了」等。

此外，GD在KAIST的聘用期截止至2026年6月。

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