玉泽演将与木村拓哉同台合作！出演日本电影《天才主厨在巴黎》

2PM兼演员的玉泽演将演出日本电影《天才主厨在巴黎》，除了透过大萤幕与大家见面外，他的合作对象更是巨星木村拓哉！让观众们相当期待两人的同框。

近来有许多韩国演员逐渐进军日本OTT平台或是出演日本电视台制作的作品，譬如李政宰成为第一个进入Disney+原创系列《星际大战：侍者》的韩国演员，以及将与小栗旬合作，出演日本Netflix原创系列《浪漫匿名者》的演员韩孝周，而接下来则是玉泽演。玉泽演所属公司51K表示，玉泽演将演出日本电影《天才主厨在巴黎》，请大家多多期待。

日本电影《天才主厨在巴黎》是改编自2019年木村拓哉在TBS播出的电视剧作品《天才主厨在东京》，包含木村拓哉、铃木京香、泽村一树、大川光弘等原班人马将再度合作电影版，剧情描述在日本获得米其林三星后，在法国料理的发源地巴黎，开设了一家名为「大巴黎」餐厅的天才厨师展开的故事，备受期待。



玉泽演在片中将饰演一位韩裔加拿大人，是一位甜点师傅，虽然充满魅力但却处处与主厨木村拓哉作对，将相当吸引观众们的目光。作为有所坚持的甜点师傅，对甜点也有著异常的热情，玉泽演将在片中完美消化日语、韩语以及法语三种语言，展开相当有存在感的演出。

玉泽演透过公司表示，能与自己憧憬中的大明星木村拓哉合作，感到相当兴奋，并且荣幸。拍摄期间往返日本与巴黎，与海外各国的工作人员合作，也让玉泽演学习到很多，也认为自己只要能够全心投入角色中，随时可以迎接新的挑战，希望也透过本次的作品，让观众们也能朝向自己的梦想前进，总有一天能够得到实现梦想的勇气。《天才主厨在巴黎》预计在今年冬天於日本上映。

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