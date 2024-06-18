BTS V 给《瑞镇家2》后辈留下影音信！「新实习生」高旻示疯狂工作，让李瑞镇＆崔宇植都吓到！

17日，频道十五夜公开「实习生实习生的影片信件」的影片，朴叙俊、BTS 防弹少年团 V（金泰亨）和罗PD一起分享《瑞镇家》的回忆。

因为要当兵而不能一起出演《瑞镇家2》的「实习生」 V 表示：「但还是很期待，听说我要有后辈了。」 之后 V 录影给后辈（当时还不知道后辈实习生是谁），V 马上挽著胳膊：「我可以双手抱胸胸吗？」他接著说：「首先动作不能太慢，希望速度...能快一点，忙内就该有忙内的样子，等我回来的时候，希望对这一切很熟悉，虽然不知道是谁，但到时候见吧。」一旁的朴叙俊还露出欣慰的笑容 XD



之后《瑞镇家2》的实习生确定爲高旻示，被问到和《瑞镇家》同事交情如何？她说：「出演节目的人中，私下我实际认识的是宇植哥哥，是在拍摄《魔女》的时候认识的。和有美前辈、叙俊前辈在颁奖典礼上见过几次面，我可能会有点认生，所以...有点担心。」对於李瑞镇的印象，她表示：「感觉是个非常聪明的人，就像老板一样的感觉...还有傲娇。」



担任演员之前，高旻示曾担任过婚礼策划人，还透露有在餐厅、烤肉店、咖啡厅等多种兼职经验。她表示自己擅长快速完成工作，因为性格有点急躁，一定要完美快速地处理好自己份内的事。接著公开她在厨房里展现「黄金实习生」的面貌，无论是削东西、腌萝卜、煮东西、和面等样样都行，所有人都叫她先休息一下，崔宇植：「你爲什么不休息？喝水了吗？」高旻示回答：「没有...因为害怕去上厕所，所以就没有喝。」让崔宇植吓到跪下 XD



《瑞镇家2》由李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植和高旻示出演，讲述真心喜欢牛骨汤的社长和职员们闹哄哄经营韩餐厅的节目，将在28日首播。

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