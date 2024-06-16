超级宠粉！TWICE娜琏为了给粉丝们惊喜，花了半年准备370张签名拍立得、每张都不一样！

TWICE 成员娜琏时隔2年带著个人第二张迷你专辑《NA》回归，近日在各大音乐节目进行主打歌〈ABCD〉的打歌。

对粉丝超级好的娜琏，这次也为粉丝们准备许多警喜。日前和参加 Showcase 的粉丝们进行 1：1 的合照，14日的《音乐银行》也准备逆应援，送上未公开的小卡和她代言的化妆品给参与录制的粉丝们。

나연이가 쇼케 끝나고 모든원스랑 하나하나 다 사진찍어줌 ㅠㅠ pic.twitter.com/SlaSRrtqq5 — TREE[9] (@TREE91020) June 13, 2024

나연이 진짜 뭐지… 뮤뱅 역조공으로 네이밍 쿠션이랑 립 줬어 pic.twitter.com/q54haxogQY — ORO (@twnycute922) June 14, 2024

15日给参与《音乐中心》参与录制的370名粉丝准备迷你见面会、咖啡车，当天娜琏还拿了一个袋子出来，里面装满370张签名拍立得。娜琏说：「差不多从去年12月开始准备专辑，（照片）是从2月中开始拍到现在，每张都没有重覆。」更在 IG 限时动态表示：「走好～我的秘密拍立得们。」

240615 나연이 음중 미팬



원스 생각해서 폴라 370장 겹치는 게 하나도없이 찍어서 준비한 나연이....너무 효녀다#나연 #NAYEON pic.twitter.com/Nbi8t9CcGl — 모뭉 (@TW_mung_ms96) June 15, 2024

超级宠粉丝娜琏，也在韩网引发热烈讨论，网友：「哇，想念粉丝们的心太温暖，连我都感动了」、「真的好厉害！ONCE 们肯定很开心」、「所以才能长久地当爱豆...真的很照顾粉丝」、「诚意真了不起ㅠㅠ比任何礼物都好啊」、「疯了！370张都拍了不同的照片，还签了名」、「如果不投入时间和努力的话是不可能的，好感动」、「《音乐中心》申请失败，太伤心了ㅠㅠㅠ」、「娜琏欧腻是最棒的爱豆...」、「都快忙死了～什么时候拍完还要签名...身爲上班族的我，光听就觉得很麻烦，太厉害了」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻