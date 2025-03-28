《恋爱兄妹》允在＆允荷原订计划今年初结婚，最终宣布分手！IG发文：「决定各走各的路」

因恋爱综艺《恋爱兄妹》而结缘并宣布结婚的金允在、李允荷，在近日宣布分手。

27日，李允荷在 IG 上写道：「节目播出后，虽然也在大家的关心中培养了爱情，但最终还是决定各走各的路。直到最后也没能展现出好的面貌，对此深表歉意。」她接著说：「因爲不想让大家失望，所以付出了很多努力，但是在做出一生一世决定的瞬间，也遇到现实的障碍，像其他恋人一样吵架和解，分享了珍贵和艰难的记忆。但是要约定一辈子，在一起的时间好像还不够。以后爲了以更好的面貌报答大家，我会更加努力地生活，再次感谢担心我、支持我的人，我会在自己的位置上继续努力发展。」



金允在也表示：「在超过1年的时间里，我和允荷作爲恋人彼此都尽了最大的努力，但双方互相慎重考虑后，决定爲各自的道路加油。虽然有很多不足的地方，但感谢大家一直以来对我的支持，我会努力向更好的面貌发展。」

两人在《恋爱兄妹》发展爲现实情侣，因而备受关注。之后两人通过 IG 展现了爱情，还一起开设 YouTube 频道。特别是去年通过影片宣布两人要结婚的消息：「因为我们交往得很好，所以爲了更好的见面，我们将在明年年初结婚。」但是去年底不仅在 IG 上抹去了对方的痕迹，在 YouTube 也没有上传新影片，因此传出分手传闻，最终分手传闻成爲了事实。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻