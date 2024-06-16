《背著善宰跑》第2集、第13集经典ENDING居然是同一天拍的！导演大赞金惠奫：虽然比我小15岁，但我很尊敬她

在全球掀起热潮的爆款韩剧《背著善宰跑》虽然已经结束2周了，但依旧令无数剧迷深陷，不时翻找各种无聊。最近该剧的导演之一金太烨作客了东国大学，和传媒系的学生们分享了拍摄期间的趣事。

金导演表示：「韩剧产业规模逐渐扩大，因为投入过多，失败的情况下会风险也变得更大了，所以制片人会去追求更稳定的方向。 《背著善宰跑》的制作费为200亿（韩币），16集的作品都算是迷你剧，若失败的话会让很多人处境困难，所以我们才追求安全且成功率高的故事，因此会从网漫或网路小说等成功的作品中找到经过认证的故事来拍。」

拍摄《背著善宰跑》整个过程中，哪一幕最让导演印象深刻呢？ 金导演回应是第2集的结尾，「是善宰先喜欢小素的，这个场景是我拍的」。 女主角金惠奫在采访中也曾透露过自己最爱这一场景。 金太烨导演继续说道：「拍摄第2集结尾的前一天第13集的剧本才出来，看完之后发现第2集结尾和第13集结尾要在同一天拍摄，也就是说小素喊著『大叔』， 把善宰错认成快递员，为他撑伞，善宰对她一见钟情的戏要和小素装作不认识善宰，躲避他，为此而痛哭的戏，都是金惠奫同一天拍摄的。」



변우석 : 선업튀 2화 엔딩 끝났을 때 제가 오는 감정이 ‘와’ 이랬었다. 보는 사람들에 따라서 시선은 다르니까 ‘그럴 수 있겠다’ 하면서

‘나는 이게 너무 좋은데 왜 사람들이 안 좋아해주지’ 이런 생각을 하고 있었다”고 털어놨다.

이어 “시간이 조금씩 지나면서 점점 회자되고 사람들이 ‘1화부터… pic.twitter.com/OvYHSjVbzV — 무영 (@full_moonx2) May 31, 2024

선업튀 13회 엔딩

타임슬립 4회차 시작이라고..

솔이 일부러 선재랑 모르는 사이로 지내게 운명바꿨다고

근데 선재솔 둘이 영화인의 밤에서 재회했다고 pic.twitter.com/0DZYHlCFLJ — 못 (@mztdrx) May 20, 2024

연기 미쳤다! 미쳤어.... 솔이랑 같이 눈물이 나 pic.twitter.com/iFTHoC9xcr — yolo (@yolo31320928072) June 13, 2024

导演还说道：「看剧的时候我也刷到一些『这怎么能是同一天拍的』、『金惠奫也太疯狂了吧』的留言，我也是同样的想法，她拍完『大叔~』，我说『OK，很不错，接下来就拍第13集吧』，惠奫立刻就能哭出来，她比我小15岁，但是我非常尊敬她。」 对金惠奫赞不绝口。

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