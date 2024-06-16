《背著善宰跑》第2集、第13集经典ENDING居然是同一天拍的！导演大赞金惠奫：虽然比我小15岁，但我很尊敬她
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《背著善宰跑》第2集、第13集经典ENDING居然是同一天拍的！导演大赞金惠奫：虽然比我小15岁，但我很尊敬她

韩剧   2024年6月16日   星期日08:56   Tracy  

（封面图源：tvN《背著善宰跑》）

在全球掀起热潮的爆款韩剧《背著善宰跑》虽然已经结束2周了，但依旧令无数剧迷深陷，不时翻找各种无聊。最近该剧的导演之一金太烨作客了东国大学，和传媒系的学生们分享了拍摄期间的趣事。

金导演表示：「韩剧产业规模逐渐扩大，因为投入过多，失败的情况下会风险也变得更大了，所以制片人会去追求更稳定的方向。 《背著善宰跑》的制作费为200亿（韩币），16集的作品都算是迷你剧，若失败的话会让很多人处境困难，所以我们才追求安全且成功率高的故事，因此会从网漫或网路小说等成功的作品中找到经过认证的故事来拍。」

拍摄《背著善宰跑》整个过程中，哪一幕最让导演印象深刻呢？ 金导演回应是第2集的结尾，「是善宰先喜欢小素的，这个场景是我拍的」。 女主角金惠奫在采访中也曾透露过自己最爱这一场景。 金太烨导演继续说道：「拍摄第2集结尾的前一天第13集的剧本才出来，看完之后发现第2集结尾和第13集结尾要在同一天拍摄，也就是说小素喊著『大叔』， 把善宰错认成快递员，为他撑伞，善宰对她一见钟情的戏要和小素装作不认识善宰，躲避他，为此而痛哭的戏，都是金惠奫同一天拍摄的。」

导演还说道：「看剧的时候我也刷到一些『这怎么能是同一天拍的』、『金惠奫也太疯狂了吧』的留言，我也是同样的想法，她拍完『大叔~』，我说『OK，很不错，接下来就拍第13集吧』，惠奫立刻就能哭出来，她比我小15岁，但是我非常尊敬她。」 对金惠奫赞不绝口。

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