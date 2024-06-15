上舞台前会转换人格！MAMAMOO华莎透过舞台回报对粉丝的爱，来台多次却仍许愿一游「九份」〜

MAMAMOO成员华莎本次单独来台举办首次的SOLO FAN-CON，在表演前的采访中，大家提到MAMAMOO算是今年Kpop团体中来台最多次的（包含团体与个人），让华莎相当惊讶，并提到每次来台总感受到粉丝们给她满满的能量。

华莎下个月即将度过生日，并且迈向29岁，她提到韩国也与台湾一样有每逢九数就需特别注意的习俗，不过华莎表示自己并没有特别过生日的习惯，不过在特定的日子里，她选择录制COVER歌曲或特别的影片来回馈给粉丝们。她也从周围的人感受到自己即将进入30岁，虽说也是有一点焦虑，但希望能不被影响而逐渐变得坚强。

华莎在舞台上总是霸气十足，舞台下的她却是安安静静又轻声细语的类型。华莎表示自己在登上舞台前，会将自己转变为比较Tough的人格，连走路的姿态也会变得更大剌剌，这是为了登上舞台后能够不扭捏而更放得开，所以所有的动作改变都对她的演出相当重要。另外她也非常重视在登台前个人的身体状态以及情绪，她会先听自己喜爱的音乐，看自己喜欢的电影，让好心情围绕著自己，以这样的心情登台演出，回报远道而来的粉丝们。



说到热爱的电影，华莎则表示自己最爱茱莉亚罗勃兹所演出的「享受吧！一个人的旅行」这部作品，大约看了有20次之多，而台湾电影则是「我的少女时代」让她多次重刷，华莎表示很喜爱女主角在片中可爱的语气，让她总是想要回味这部电影，前几天都还再看了一次呢！华莎提到自己喜爱青春校园恋爱题材，轻松的剧情能够让她心情大好。



华莎说自己其实算是比太会表达的人，表达出来的程度往往不及内心，所以让她更专注在舞台上的演出，透过歌曲与表情、眼神来传达给粉丝们。被问到如何能够增加自信心呢？华莎说她的方式就是透过更加勤快又努力的练习，尽可能准备的更完整，有自信的话会连走路的方式都不一样。也向平时比较没自信的人喊话，「你不是自己一个人」，虽然爱自己也是很重要，但是不要只以自己一个人的角度来思考，跟旁人一起，多多分享谈话，人的思绪会更开朗，不要闷在心中。



来台湾多次的华莎，总是行程满档，始终没有机会去到她最爱的地点「九份」，她表示相当希望能体会凌晨时分一片雾茫茫的景致，非常希望有机会亲眼目睹。而若有机会来台Long Stay的话，她则不订任何旅游计画，想要简单订个民宿，体验台湾人生活的日常，这让她感到相当疗愈。最后华莎也传达自己对粉丝的想念，希望明日快点到来。

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