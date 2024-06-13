罗人友下车《两天一夜》加盟新剧《Motel California》，搭档《衣袖红镶边》《烈女朴氏》李世荣

今日MBC电视台宣布，演员罗人友和李世荣确定主演最新金土剧《Motel California》，该剧有望成为罗人友入伍前最后一部作品。

《Motel California》讲述在乡下汽车旅馆出生长大的「池江熙」（音，李世荣 饰），在12年前逃离的故乡与初恋「千延秀」（音，罗人友 饰）重逢的故事。

池江熙是附近一带最爱管闲事的人，身为混血儿从小就在人们的议论声成长，内心深藏伤痕。 20岁的第一天，江熙毅然决然抛下初恋与亲人，独自一人来到首尔从事室内设计师的职业。 在即将攀上事业顶峰的瞬间，江熙不得不无奈地回到Motel California。



李世荣在《衣袖红镶边》演技大放异彩，去年的新作《烈女朴氏契约结婚传》亦收获好评。



千延秀是一名兽医，是一辈子只爱一个女人的纯情男孩。 因为农场主们积极为他安排相亲，故意默认了即将与同事结婚的传闻，令江熙产生误会。



罗人友本月7日刚刚宣布从担任固定成员的综艺《两天一夜》下车，下半年要专心拍摄新的电视剧。 罗人友1994年出生、今年即将满30周岁，已到服兵役最后期限，这部剧有望成为他入伍前最后一部作品。罗人友今年初凭tvN剧集《和我老公结婚吧》斩获各国观众芳心。



《Motel California》改编自沈润瑞（音）作家的长篇小说《Home，Bitter Home》，由《365：逆转命运的1年》编剧李瑞允、《The Game：倒数计时》导演张俊浩、《爱情场景编号》导演金亨民联手打造，一共12集、明年播出。

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