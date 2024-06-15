你知道BTS的十大热门曲中，观看量最高的TOP3是哪几首吗？第一名居然高达18亿！

BTS 防弹少年团已经成为了KPOP闯美大成功的最佳案例！经典热门曲〈Butter〉MV观看次数只排第八名，却也有9亿观看次数，成绩相当惊人。

2013年6月13日出道的防弹少年团，也在今年刚迎来了出道11周年的全新里程碑，大哥Jin是第一位退伍的成员，之后成员们会陆续退伍，预计2025年6月退伍，届时以完全体重聚，再一起迎接出道12周年。



防弹少年团也以不停刷新自身纪录，创造TOP成绩而闻名，不断用好的音乐与创作，传递著令人印象深刻的讯息，今天就来分享一下，防弹少年团在youtube上最热门的十首歌曲，一起看看有没有你心中最爱的那首歌呢？



No. 10〈Permission to Dance〉MV 观看次数：6.4亿次（首播日期：2021年7月9日）



No. 9〈Save ME〉MV 观看次数：7.4亿次（首播日期：2016年5月15日）偷偷告白一下这首是我的最爱曲～XD



No. 8〈Butter〉MV 观看次数：9.6亿次（首播日期：2021年5月21日）



No. 7〈Blood Sweat & Tears〉（血汗泪）MV 观看次数：9.7亿次（首播日期：2016年10月9日）



No. 6〈FAKE LOVE〉MV 观看次数：12.7亿次（首播日期：2018年5月18日）



No. 5〈IDOL〉MV 观看次数：12.8亿次（首播日期：2018年8月24日）



No. 4〈MIC Drop〉MV 观看次数：14亿次（首播日期：2017年11月24日）



No. 3〈DNA〉MV 观看次数：15亿次（首播日期：2017年9月18日）



No. 2〈Boy With Luv〉MV 观看次数：17亿次（首播日期：2019年4月12日）



No. 1〈Dynamite〉MV 观看次数：18亿次（首播日期：2020年8月21日）



BTS防弹少年团观看量最高的TOP.3歌曲是〈Dynamite〉、〈Boy With Luv〉、〈DNA〉你猜对了吗？

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