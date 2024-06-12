龙俊亨清晨发文再次澄清「郑俊英群聊事件」：虽然我做错了，但真不是其中一员

男团Highlight出身的龙俊亨再次对」郑俊英单聊群」成员的嫌疑进行了澄清。

12日，龙俊亨在个人IG上发文称：「那时的我显然是愚蠢的，做错了事。 我没有及时纠正局势，也不知道何为正确的选择。 面对过度的指责，我不想给公司和成员们带来伤害，我选择了以失去一切为代价而退出。」



接著龙俊亨对聊群成员的嫌疑进行了澄清，「我在个人通讯软体上收到了一个封面为黑屏的影片，影片也没任何说明，我就点开了。 在我点开之前，根本不知道其中的意图。」 他强调：「就像我当时说过的那样，我从未加入过任何群聊，也没有参与那起不堪入耳的事件。」 同时还抱怨道：「几年来，我被认为是那起事件的其中一人，被指责是群聊里的一员。 我曾说过不是事实的部份，但我却变成了像他们一样的人。」

龙俊亨最后后悔地说：「我没有勇气重新提及此事，我只是默默地希望这件事会过去。 我希望我所爱和珍惜的家人、朋友和粉丝们不会受伤，我会认真反思过去，努力成长为一个成熟的人，并继续努力生活。」

此外，龙俊亨被指是2019年发生的「郑俊英聊天群」的成员。 当时他否认自己是群聊成员，但承认在1对1的聊天时接收过偷拍的性爱影片，最终敌不过舆论批判声的他宣告退出Highlight。

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