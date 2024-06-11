金俊秀曝东方神起差点叫「英雄本色」最后用在金在中身上！而「细亚俊秀」是金在中取自性感！？

「英雄本色」是不是港片看太多XDDD

引领K-POP二世代的两大团东方神起和BIGBANG，主唱金俊秀和大声日前同框啦！金俊秀受邀大声YouTube节目《家大声》畅聊二代回忆，「东方神起」的诞生果然也成为两人餐桌话题。



东方神起过去就透露过他们出道前组团变化，及神秘之名由来。SM娱乐预定的出道五人组合并不是英雄在中（金在中）、瑜卤允浩（郑允浩）、秘奇有天（朴有天）、细亚俊秀（金俊秀）与最强昌珉（沈昌珉），俊秀原本是和Super Junior银赫、晟敏一团，在中、允浩和Super Junior希澈、强仁一团，有天和昌珉都要solo。



俊秀表示某天接到电话要拍摄，去了才发现出道成员大变化，接著团名突然订定了「东方神起」，大声听了秒懂：「四个汉字蹦蹦蹦蹦……」俊秀还说本来要叫「英雄本色」（节目BGM非常有sense播了张国荣的〈当年情〉），后来高层觉得没用到很可惜，就把「英雄本色」放进金在中的名字变「英雄在中」。



而昌珉原本的名字选择竟有「新纪元」，大声和工作人员听了一头雾水笑出来，幸亏(?)昌珉最后觉得要配合「英雄在中」四字选了「最强昌珉」。而俊秀说自己的名字是最晚订定的，以「在亚洲发展」为意取名「细亚俊秀」。



▼《大声家》相关片段（已定位23:14）



有趣的是，这些命名故事从不同成员口中说出来又是另个故事了。金在中的YouTube节目《在朋友》，4月时邀请了出道前就很熟、帮东方神起唱〈HUG〉demo的K.Will，金在中解释「英雄在中」来自他出道前的粉丝俱乐部名称「英雄知中」（知中在此为音译），而俊秀的名字出自自己：「俊秀性感，要在亚洲发展……细亚，sexy不是吗？」看得出来他对「细亚俊秀」命名很满意。

《在朋友》每每聊到东方神起团名也常常有笑料，K.Will、少女时代秀英等等来宾回顾自己起初听到都怀疑耳朵，g.o.d朴俊炯与孙昊永还说当时东方神起刚出道，自家粉丝开始「跨团」支持东方神起，应援版一面写g.o.d一面写东方神起，朴俊炯激动的说：「用汉字写的我完全看不懂！难道是g.o.d的汉字吗？」相当爆笑。

▼《在朋友》片段（均已定位）



顺带一提，韩国曾经有个世代相当风靡港片，尤其是狄龙、周润发、张国荣等主演的《英雄本色》。张国荣〈当年情〉播出来可说无人不知，也因为《英雄本色》影响，许多韩国人都知道「大哥」是华语圈对辈分或地位更高的男子称呼，举例近期就安普贤和BTOB陆星材来台湾遇到男粉丝，自然而然都喊对方「大哥」。



*延伸阅读：‎【韩网热门】细亚俊秀第一次见到BIGBANG大声的想法

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