金俊秀曝東方神起差點叫「英雄本色」最後用在金在中身上！而「細亞俊秀」是金在中取自性感！？

「英雄本色」是不是港片看太多XDDD

引領K-POP二世代的兩大團東方神起和BIGBANG，主唱金俊秀和大聲日前同框啦！金俊秀受邀大聲YouTube節目《家大聲》暢聊二代回憶，「東方神起」的誕生果然也成為兩人餐桌話題。



東方神起過去就透露過他們出道前組團變化，及神秘之名由來。SM娛樂預定的出道五人組合並不是英雄在中（金在中）、瑜鹵允浩（鄭允浩）、秘奇有天（朴有天）、細亞俊秀（金俊秀）與最強昌珉（沈昌珉），俊秀原本是和Super Junior銀赫、晟敏一團，在中、允浩和Super Junior希澈、強仁一團，有天和昌珉都要solo。



俊秀表示某天接到電話要拍攝，去了才發現出道成員大變化，接著團名突然訂定了「東方神起」，大聲聽了秒懂：「四個漢字蹦蹦蹦蹦……」俊秀還說本來要叫「英雄本色」（節目BGM非常有sense播了張國榮的〈當年情〉），後來高層覺得沒用到很可惜，就把「英雄本色」放進金在中的名字變「英雄在中」。



而昌珉原本的名字選擇竟有「新紀元」，大聲和工作人員聽了一頭霧水笑出來，幸虧(?)昌珉最後覺得要配合「英雄在中」四字選了「最強昌珉」。而俊秀說自己的名字是最晚訂定的，以「在亞洲發展」為意取名「細亞俊秀」。



▼《大聲家》相關片段（已定位23:14）



有趣的是，這些命名故事從不同成員口中說出來又是另個故事了。金在中的YouTube節目《在朋友》，4月時邀請了出道前就很熟、幫東方神起唱〈HUG〉demo的K.Will，金在中解釋「英雄在中」來自他出道前的粉絲俱樂部名稱「英雄知中」（知中在此為音譯），而俊秀的名字出自自己：「俊秀性感，要在亞洲發展……細亞，sexy不是嗎？」看得出來他對「細亞俊秀」命名很滿意。

《在朋友》每每聊到東方神起團名也常常有笑料，K.Will、少女時代秀英等等來賓回顧自己起初聽到都懷疑耳朵，g.o.d朴俊炯與孫昊永還說當時東方神起剛出道，自家粉絲開始「跨團」支持東方神起，應援版一面寫g.o.d一面寫東方神起，朴俊炯激動的說：「用漢字寫的我完全看不懂！難道是g.o.d的漢字嗎？」相當爆笑。

▼《在朋友》片段（均已定位）



順帶一提，韓國曾經有個世代相當風靡港片，尤其是狄龍、周潤發、張國榮等主演的《英雄本色》。張國榮〈當年情〉播出來可說無人不知，也因為《英雄本色》影響，許多韓國人都知道「大哥」是華語圈對輩分或地位更高的男子稱呼，舉例近期就安普賢和BTOB陸星材來台灣遇到男粉絲，自然而然都喊對方「大哥」。



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