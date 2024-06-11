韩流天王Rain相隔8年袭港开个唱 「2024 RAIN CONCERT：STILL RAINING—HONG KONG」！7月13日亚博「雨」您共舞

韩流天王Rain（郑智薰）相隔8年举行个人巡回演唱会《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》。早前Rain来港出席活动时，已亲自预告7月份会来港开骚，现正式宣布《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站落实於2024年7月13日（星期六），假香港亚洲国际博览馆Hall 5举行。门票6月20日（星期四）起公开发售。

韩流天王Rain出道22年，一直於歌影视三栖发展，前年主演韩剧《幽灵医生》（Ghost Doctor），去年担任无綫电视选秀节目《亚洲超星团》总制作人，他主演的Disney+新剧《红天鹅》将於7月3日首播。马不停蹄工作的Rain，没有忘记乐迷，今年4月宣布，相隔8年举行个人巡回演唱会，随即掀起热话。早前Rain亮相电台节目时透露，原本计划2020年举行巡回演唱会，但当时因疫情爆发而被逼取消，故此今次巡回落足心机准备，不仅排舞练歌，还打造最佳的身体状态。

今次演唱会主题「STILL RAINING」是要告诉粉丝，Rain依然在粉丝的身边，也代表Rain对舞台演出的热情从没改变。首尔站刚於6月8、9日在首尔奥林匹克大厅开锣，Rain於演唱会上献唱多首经典歌曲，并带来全新舞蹈及表演，粉丝们要拭目以待。



《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》将於2024年7月13日（星期六）晚上8时，在香港亚洲国际博览馆Hall 5举行。票价分为2180港元、1680港元、1280港元及980港元，购买2180港元VIP门票的观众，可以与Rain合影一次（以10人为一组进行）。门票会於2024年6月20日（星期四）中午12时，透过Cityline、Trip.com及大麦公开发售。

《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG 》

演出日期：2024年7⽉13⽇（星期六）

演出时间：20:00

演出场地：ASIAWORLD-EXPO HALL 5

票价：HKD$2180(VIP) / $1680 / $1280 / $980

门票公开发售日期：2024年6月20日（四）中午12时

购票网站：Cityline、Trip.com、大麦网

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