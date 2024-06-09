《毕业》郑丽媛醉后认爱魏嘏隽！秘密恋情START超甜！郑丽媛职业面临分叉路的抉择（EP.5–8）

[有雷] 《毕业》终於进入成人恋爱模式了！昔日学生变同事的魏嘏隽，终於对老师郑丽媛告白，郑丽媛也暂时放下了老师的身分，想起魏嘏隽对她是如此重要的存在。两人终於开启了秘密恋情，而新同学的认同，也让郑丽媛重新思考自己的职场发展。

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徐惠珍（郑丽媛饰）与李俊浩（魏嘏隽饰）的师生同台策略宣告失败，只有一位希元高中的学生来听，甚至还是对手补习班派来的眼线。於是院长认为徐惠珍需要扛起这个失败的责任，而要将她调到江北区的分校，惠珍也开始著手交接班级，但此时对手最佳补习班的院长，却向她提出了一个挖角的好条件，可以晋升副院长，让惠珍有些心动。



惠珍认为并非单一事件的失败，院长的调度让她彻底失去了彼此之间的信任。但情况却出现逆转，唯一来听课的希元高中学生李时宇，却在朋友群之中给予高度评价，并且退掉了原本的补习班转而加入了俊浩的班级，并且带来了许多同校同学而成功开了新班。此时院长又希望挽回惠珍，但惠珍似乎已做了离开补习班的选择。俊浩也支持惠珍的决定。



院长趁著酒后壮胆挽留惠珍，情况却有点失控，俊浩赶紧前往救场，却与喝醉的院长一起掉入水中，全身湿答答的他只好跟惠珍一起到办公室烘干衣服，此时他也直球告白惠珍，惠珍看来有些慌张，没能在当下回应什么。不过俊浩却开始展开追求攻势。



惠珍虽决定要跳槽到最佳补习班，此时却遇上了李时宇，时宇说他试听的那堂课程是有史以来最有趣的国文课，并且询问惠珍老师何时开新班级，让惠珍大受鼓舞，若她跳槽了，时宇是否会非常失望？诸多考量之下，惠珍又再度决定留在现职，再继续努力。虽然一开始曾传出她要跳槽的风声，同事也都好奇她的去留，不过她仍决定不走。



面对俊浩的追求，惠珍在与朋友喝酒闲聊时，也扪心自问俊浩对於自己是什么样的存在，不仅是当年成功培养的高材生，也是惠珍工作陷入低潮时，给予她坚持下去的一股力量，因此她对於俊浩也有著特别的感觉，但始终觉得自己是老师的身分，有些犹豫。后来她喝得太醉，好友索性请正好传讯息来的俊浩前来接走她，俊浩也绅士地陪著她度过喝醉的夜晚。惠珍接受了这份心意，两人也开始了秘密恋爱。



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