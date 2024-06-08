【多图】金宝罗今日婚礼！与《怪奇大厦》导演因戏结缘，AKMU秀贤唱祝歌、《SKY Castle》「冤家」金惠奫等到场庆贺

演员金宝罗与导演赵巴伦相恋3年於今日在首尔举办婚礼，众多圈内好友到到场祝福，祝歌由金宝罗好友、乐童音乐家妹妹秀贤演唱，选曲是成始璄的《我们很般配》。

在《SKY Castle》中饰演势不两立对手的金惠奫、曾合作《沙之花也有春天》的演员李柱升和李宙明、《Penthouse上流战争》演员陈智熙、Urban Zakapa赵贤雅等均出席婚礼。























金宝罗所属社今年3月无预警宣布她将在6月结婚，对方是比她大6岁的导演赵巴伦於。 两人因2021年上映的电影《怪奇大厦》结缘，发展成恋人关系并经过3年的互相了解，如今正式步入婚姻礼堂。





金宝罗2005年出演电视剧《结婚》以童星出道，2018年在JTBC话题之作《SKY Castle》中饰演贫穷但聪慧倔强的女学生「金慧娜」受到大量关注，之后陆续出演了《她的私生活》《沙之花也有春天》《解禁男女》等多部电影和电视剧作品。





赵巴伦导演2017年在第21届富川国际奇幻影展被授予「korean fantastic 短篇作品赏」而受到关注，曾执导《鬼剑奇兵》《帮派》《怪奇大厦》等作品。

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