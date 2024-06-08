金钟国当「爷爷」了！表外甥女禹胜熙生产，金钟国祝贺同时承认当爷

年近50仍未婚的《Running Man》《我家的熊孩子》班底金钟国，近日听闻表外甥女禹胜熙（音译）生产消息，又喜又悲(?)留言表示自己要当爷爷了。

歌手出身、正活跃各大综艺的金钟国，在演艺圈有一些明星亲戚，表外甥女Soya是歌手（Soya是金钟国表姐的女儿），另个表外甥女禹胜熙是模特儿出身演员（禹胜熙是金钟国另个表姐的女儿，和Soya是表姐妹）。无论是Soya还是禹胜熙，都因金钟国的关系上过《我家的熊孩子》展现舅甥之情。

▼左起为Soya、金钟国、禹胜熙与饶舌歌手CHUFLEX



禹胜熙近日在IG发文分享生子喜悦，照片是自己的孕肚照，她表示自己拍完照片隔天羊水就破了，孩子是以38周又5天出生，小名取作「春」。金钟国在下方留言：「现在我真的……爷爷……恭喜你^^」删节号看起来有言外之意，也许因为他本人还没有结婚，就先在家族当了「爷爷辈」。



其实早在4月底，Soya就透露禹胜熙顺利生产了，说舅舅金钟国的音乐是姐姐禹胜熙最好的胎教教材，外甥（禹胜熙孩子）的胎名取作「春」也是来自金钟国的新歌〈春天来了〉，附上的照片是两表姐妹去舅舅演唱会的照片，禹胜熙手捧著肚子没有露脸。而禹胜熙上月才公开当时的露脸照回忆当时。



禹胜熙2018年曾在《我家的熊孩子》现身，金钟国陪她挑婚纱，也问她为何选择和影像导演李秀焕结婚。6年过去，禹胜熙终於诞下第一个孩子晋升为妈妈，而金钟国在《我家的熊孩子》也从2018年待到现在6年，不过尚未成家、还未能从《熊孩子》毕业。



▼《熊孩子》上上周播出的EP.395，金钟国爸爸才许愿盼望金钟国能结婚



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