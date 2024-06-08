BTS防弹少年团「Festa」周边因设计简单又昂贵！遭韩网友狂批：「真的好土、一点诚意都没有就想骗钱」

即使全员都在当兵，但...BTS防弹少年团日前惊喜宣布「2024 BTS Festa」正式启动，今年6月迎来出道11周年的里程碑。

庆典包含公布一系列的回忆照片、Jin 将会在退伍的隔天（出道日当天）与1000名粉丝拥抱、还有柾国也发行了粉丝颂〈Never Let Go〉等等，让许多粉丝都相当开心。



此外，HYBE 日前也公布这次「Festa」的周边，但却因为设计简单（只有防弹少年团的logo、Festa的字）又昂贵的价格，T-shirt 定价54000韩币（约台币1300）、帽踢定价109000韩币（约台币2600），在韩网引发热烈讨论，留言已超过1200则。



韩网友：「把粉丝和艺人当成什么了，一点诚意都没有就想骗钱，简直要疯了」、「真的好土啊，价格也像话吗？」、「跟 NewJeans 的周边形成了鲜明的对比」、「不买了，怎么能比6年前的周边还差呢」、「粉丝们看起来像冤大头吧，拜托你出漂亮的周边」、「虽然是防弹的粉丝，但真的是史无前例的毫无诚意」、「我自己做也比那个强」、「哇，本来想抵制来著，没想到这么简单」、「Festa是每年都会做的，应该会有充分的时间准备，但是带著没有诚意的 logo 周边，真的无法理解」、「阿米们还是会买，因为这样公司一点也不担心」、「哇 真的太难看了」、「负责人是谁啊？真的很难弄成这样啊」等等。



而为了与粉丝们约定在2025年以完全体重聚，继前年12月入伍的 Jin、去年4月入伍的 j-hope、去年9月开始替代役服役的 SUGA 后，剩下的4名成员也在去年12月入伍。RM、V、 Jimin 和柾国在完成基础军事训练后，以陆军现役身份服兵役，其中 V 已报名陆军首都防卫司令部特殊任务队（SDT）。



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